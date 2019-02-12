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В Беларуси создан институт для отслеживания «внешних и внутренних информационных потоков»
12.02.2019 19:53 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ о создании Белорусского института стратегических исследований. Возглавит его Олег Макаров, сообщила пресс-служба главы государства.
Сообщается, что Белорусский институт стратегических исследований создается «в целях информационно-аналитического обеспечения деятельности государственных органов по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики».
В центре внимания этого научно-исследовательского учреждения будет проведение научных исследований, изучение тенденций развития международных, общественно-политических и социально-экономических процессов, исследование рисков и вызовов в информационной сфере.
Белорусский институт стратегических исследований займется выработкой рекомендаций, направленных на совершенствование государственной политики в различных сферах, примет участие в согласовании разрабатываемых государственными органами документов стратегического планирования (доктрины, стратегии, концепции).
Для проведения аналитических исследований по стратегическим вопросам устойчивого развития Республики Беларусь планируется привлекать ведущих экспертов в сфере внешней и внутренней политики, информационных технологий, национальной безопасности. Более углубленному изучению рассматриваемых вопросов будет способствовать тесное сотрудничество института стратегических исследований с государственными органами, международными организациями, отечественными и зарубежными аналитическими центрами («фабриками мысли»).
Олег Макаров, ранее, напомним, возглавлял информационно-аналитическое управление государственного секретариата Совета безопасности.
Напомним, 31 января после совещания у президента по вопросам информационной безопасности
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Директором назначен Олег Макаров. Он ранее возглавлял информационно-аналитическое управление государственного секретариата Совета безопасности.
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