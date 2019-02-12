Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий

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12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла запрет на поставки продукции с двух белорусских предприятий. Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с учетом ходатайства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с 13 февраля отменяет временные ограничения на поставки в Россию молока и сливок наливом, а также сухого молока в потребительской таре объемом более 2,5 л/кг с КПУП "Мозырские молочные продукты", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам инспекции, проведенной специалистами Россельхознадзора с 28 января по 1 февраля 2019 года, отменяются временные ограничения на поставки продукции с предприятия ООО "Мясной двор "Тарасово", за исключением тех товаров, которые запрещены к ввозу по причине ограничений по АЧС.

"Направляемая в Россию с указанных предприятий продукция должна быть выработана с 13 февраля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом", - добавили в Россельхознадзоре.-0-