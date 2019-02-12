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Польша заинтересована в импорте лесных материалов из Беларуси

12.02.2019 22:10 — Новости Экономики | БелТА  
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Польша заинтересована в импорте лесных материалов из Беларуси
Ядвига Эмилевич и Михаил Мясникович. Фото посольства Беларуси в Польше

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша заинтересована в импорте лесных материалов из Беларуси и поддерживает предложение активизировать инвестиционное сотрудничество. Возможные направления взаимодействия обсуждались сегодня на переговорах белорусской парламентской делегации с министром предпринимательства и технологий Польши, сопредседателем белорусско-польской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Ядвигой Эмилевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Всего в Беларуси работают 3,3 тыс. компаний из Евросоюза, в том числе 339 польских. На встрече в деталях были рассмотрены вопросы прямых инвестиций и экспортного кредитования, стороны отметили необходимость работы межправкомиссии на регулярной основе.

"Польская сторона высказала большую заинтересованность в импорте лесных материалов. Эта тема будет обсуждаться с соответствующими регуляторами с учетом национальных интересов Беларуси", - отметили в пресс-службе.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предложил возобновить деятельность рабочей группы по энергетике, наращивать объемы транспортно-логистических услуг в соответствии с возможностями белорусской инфраструктуры и планируемого развития транспортного хаба в Малашевичах на польской стороне.

Предметом обсуждения была также тема создания совместных мощностей в Польше по производству электротранспорта. Кроме того, Беларусь и Польша подтвердили необходимость принятия дополнительных мер по подготовке и проведению белорусско-польского экономического форума "Добрососедство", в том числе с учетом интересов развития межрегионального сотрудничества. Министр заверила в поддержке Беларуси Польшей в вопросах ОЭСР и ВТО.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша заинтересована в импорте лесных материалов из Беларуси и поддерживает предложение активизировать инвестиционное...
 
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