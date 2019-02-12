Как менялись цены в январе 2019 года

Национальный статистический комитет рассказал о том, как менялись цены на различные товары в Беларуси в январе 2019 года.

Индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 101%, в том числе на инвестиционные товары – 100%, промежуточные товары – 101,4%, потребительские товары – 100,3%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 101,1%, в том числе в растениеводстве – 102,3%, животноводстве – 100,7%.

Индекс цен в строительстве в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 104,1%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,7%, машины и оборудование – 101,3%, прочие работы и затраты – 122,3%.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 101,4%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 100,1%.

Напомним, что согласно последним данным, инфляция в Беларуси за прошлый год составила 5,8% (изменение цен к январю 2018 года), при этом продовольственные товары за год подорожали на 6,2%, непродовольственные на 3,7%, услуги стали дороже на 7,8%.