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Как менялись цены в январе 2019 года
13.02.2019 09:20 — Новости Экономики | БДГ
Национальный статистический комитет рассказал о том, как менялись цены на различные товары в Беларуси в январе 2019 года.
Индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 101%, в том числе на инвестиционные товары – 100%, промежуточные товары – 101,4%, потребительские товары – 100,3%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 101,1%, в том числе в растениеводстве – 102,3%, животноводстве – 100,7%.
Индекс цен в строительстве в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 104,1%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,7%, машины и оборудование – 101,3%, прочие работы и затраты – 122,3%.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 101,4%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 100,1%.
Напомним, что согласно последним данным,
В декабре Александр Лукашенко подписал указ № 484 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год".
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Национальный статистический комитет рассказал о том, как менялись цены на различные товары в Беларуси в январе 2019 года.
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