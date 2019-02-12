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В Беларуси установлены надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукцию населения

13.02.2019 10:20 — Новости Экономики | БелТА  
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В Беларуси установлены надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукцию населения
Фото из архива

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размеры надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2019 году установлены постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 29 января 2019 года №11, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Размер надбавки за 1 кг молока коровьего базисной жирности, закупаемого у населения и поставляемого организациям для производства молочных продуктов, составляет Br0,04. За 1 кг молодняка крупного рогатого скота живым весом до 100 кг, закупаемого у населения организациями для выращивания, надбавка определена в размере Br0,40.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размеры надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2019 году установлены постановлением...
 
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