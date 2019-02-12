К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»

«Кто даст гарантии, что дом не рухнет после такой модернизации?»

Центр города, большая парковая зона и хорошая транспортная доступность — застройщики то и дело присматриваются к площадкам в районе Нововиленской. Ряд бараков у дороги уже отселили и снесли, с домами вдоль парка решили обойтись иначе, ведь по генплану им предписана реконструкция. Однако жильцы в ожидании капремонта получили необычное предложение. Компания «Мансарды столицы» выступили с идеей реконструировать малоэтажки путем пристройки дополнительных 4 этажей. Это случится, если 51% жильцов проголосует «за». Люди встревожены, боясь оказаться под завалами собственного дома:

— Поймите, мы не против капитального ремонта и модернизации — даже за. Дом хоть и крепкий, но «освежить» фасады давно пора. Я даже согласен на надстройку мансардного уровня, возможно, это бы придало малоэтажке современный вид. Но «Мансарды столицы» хотят достроить 4 этажа на 3-этажку, а это совсем другая история, — переживает жилец дома №12. — Кто вообще даст гарантии, что дом не рухнет после такой модернизации?