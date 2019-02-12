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К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»

13.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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В редакцию Realt.byобратились обеспокоенные жители дома на Нововиленской. Люди уверяли — к их трехэтажке в самом центре города хотят пристроить 4 этажа. Поверить в такое сложно, но в ООО «Мансарды столицы» информацию подтвердили. В ситуации разбирался Realt.by.

К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»

«Кто даст гарантии, что дом не рухнет после такой модернизации?»

Центр города, большая парковая зона и хорошая транспортная доступность — застройщики то и дело присматриваются к площадкам в районе Нововиленской. Ряд бараков у дороги уже отселили и снесли, с домами вдоль парка решили обойтись иначе, ведь по генплану им предписана реконструкция. Однако жильцы в ожидании капремонта получили необычное предложение. Компания «Мансарды столицы» выступили с идеей реконструировать малоэтажки путем пристройки дополнительных 4 этажей. Это случится, если 51% жильцов проголосует «за». Люди встревожены, боясь оказаться под завалами собственного дома:

 Поймите, мы не против капитального ремонта и модернизации  даже за. Дом хоть и крепкий, но «освежить» фасады давно пора. Я даже согласен на надстройку мансардного уровня, возможно, это бы придало малоэтажке современный вид. Но «Мансарды столицы» хотят достроить 4 этажа на 3-этажку, а это совсем другая история, — переживает жилец дома №12. — Кто вообще даст гарантии, что дом не рухнет после такой модернизации?

К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»

Волнения жителей понятны — несмотря на то, что за границей такая практика распространена, в Беларуси подобного опыта реконструкции еще нет. На сегодня старый столичный фонд модернизировался лишь с пристройкой одного этажа и мансарды. Четыре этажа, лифт, дополнительные площади и балконы — совершенно новый размах для страны:

 Они говорят, что сроки реконструкции не превысят и года, но поверить в это сложно, ведь даже достройка мансарды на ул. Мавра заняла больше времени, а здесь 4 этажа, как такое возможно? — удивляется житель. — Непонятно и то, как будет решен вопрос с парковкой, как будет осуществляться достройка этажей без отселения жителей и кто гарантирует нашу безопасность. У жителей очень много вопросов.

К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»

«Мансарды cтолицы»: «Цена квартир вырастет на $15 тыс.»

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в ООО «Мансарды столицы». Представители застройщика уверены — люди боятся нового, но «плюсы» такой реконструкции очевидны:

 Согласно генеральному плану города, данной территории предписана реконструкция с надстройкой уровня и мансарды. В данном случае жители могут рассчитывать только на гарантированные бонусы, предписанные указом президента, а именно, компенсацию коммунальных счетов на протяжении всего срока строительства, первоочередное право на приобретение квартир в новостройке, ремонт подъездов, благоустройство прилегающей территории, замену окон и косметический ремонт квартир для некоторых категорий граждан.

Мы же предлагаем модернизацию, которая, помимо гарантированных бонусов, позволит увеличить площадь существующих квартир в среднем на 15 квадратных метров, повысив ликвидность объекта на 20%. В деньгах это порядка 15 тысяч долларов, — рассказали в ООО «Мансарды столицы».

К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
Фото носит иллюстрационный характер

Со слов застройщика, данная технология широко развита за рубежом, а вот в Беларуси пока не применялась. Рисков для жителей нет, так как дополнительных нагрузок на существующие конструкции дома не будет вообще. Под новое строительство реализуют дополнительный фундамент и несущие конструкции, на которые и будут опираться новые этажи по принципу «матрешки». Благодаря дополнительным несущим элементам у застройщика есть возможность расширить границы существующих квартир. В планах — пристройка лоджий и увеличение площади кухонь почти в 2 раза. Кроме того, в подъездах появятся лифты, будут обновлены фасады и места общего пользования. Количество квартир вырастет с 48 до 112.

К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»

Дом увеличится на 64 квартиры, парковка по мере возможности

Проектной документации по дому еще нет, она будет разработана, если жители проголосуют «за». В качестве примера застройщик демонстрирует проект девятиэтажного дома на базе аналогичной трехэтажки, но уверяет: выше 7 этажей на Нововиленской никто подниматься не будет.

 Данная технология существенно дороже нового строительства. Кроме того, все работы выполняются без отселения жителей, а значит, производятся только в одну смену, с 9 до 17 в будни. Это увеличивает и стоимость проекта, и сроки реализации. Мы готовы на компромиссы и, конечно, прислушиваемся к мнению людей. Но жители должны понимать: если будет согласована надстройка уровня и мансарды без расширения существующего пятна застройки, то ни о каких дополнительных «бонусах» в виде квадратных метров говорить не придется. Эти привилегии мы можем заложить в стоимость проекта лишь при коммерческой выгоде, иначе проект обойдется «в минус». Для Нововиленской оптимальный вариант  7 этажей, выше мы подниматься не будем, — пояснили представители компании.

Спорным вопросом для проекта является тема парковки. Архитектор отметил, что дополнительные машиноместа заложены ПДП участка и будут реализованы во время реконструкции придомовой территории. С одним «но»: по генплану дома прирастают одним уровнем и мансардой, по проекту «Мансарды столицы» — четырьмя этажами, а это 64 дополнительные квартиры в каждом доме.

К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»

Реконструкция без отселения

Если жители одобрят проект с надстройкой 4 уровней, пристройка лоджий и расширение кухонь будут происходить без отселения. Сначала застройщик выполнит все работы за пределами квартир, позже — проходы на выносные площади. Дополнительные помещения будут сдаваться без отделки, площадь лоджий — 4,7 «квадрата», кухни расширятся от 5,3 до 7,5 квадратного метра в зависимости от размера квартиры.

К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»

Со слов застройщика, реализация проекта не займет больше года:

 Мы планируем, что работы займут около года. Примерно столько же, сколько и надстройка мансарды. Иногда сроки затягиваются, но по вине коммунальщиков. Реконструкция осуществляется в рамках капитального ремонта, поэтому пока, скажем, ЖКХ не введут в эксплуатацию коммуникации, мы не имеем возможности ввести свою часть работ. Мы столкнулись с такой ситуацией в доме на Мавра. Правда, жители в большинстве своем не расстроились  так как стройка уже была завершена, а компенсация коммунальных счетов продолжалась.

Администрация в курсе

Прежде чем презентовать проект, застройщик получил согласие на опрос жителей от районной администрации и ЖЭУ Центрального района. Следующий этап — поквартирный сбор голосов, и, если большинство выступит «за», разработка проектной документации, соответствующие экспертизы и согласования; дальше, если инстанции не найдут нарушений, стройка. Однако на сегодня опрос жильцов не дал положительных результатов, а потому проект под большим вопросом:

— Люди реагируют плохо, по разным причинам. Кто-то не верит, что это возможно, кто-то считает, что в жизни все будет совсем не так, «как на картинке». Мы упираемся в вопрос недоверия, и это серьезное препятствие. Я уверен, если бы один из домов согласился, то на его примере люди увидели бы, что никакого обмана нет. Тогда договориться с жильцами было бы гораздо проще.

К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»

Про цены говорить рано

Сколько будут стоить квартиры в надстроенных этажах, пока неизвестно. Можно лишь предположить, что «квадрат» в необычном каркаснике дешевым не будет. Жилье планируется реализовать по принципу долевого строительства; первоочередное право выкупа новых площадей — у жителей существующих трехэтажек. Квартиры сдаются без отделки, с возможностью переноса ненесущих стен. Дом газифицирован.

К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»

Постфактум

То и дело Минск будоражат скандалы, связанные со сносом жилья. Невзирая на плохое состояние домов, люди отказываются уезжать из центра города, предпочитая старые двухэтажки панелькам в «спальниках». У градостроителей другое мнение: столице надо развиваться, а потому жилье до трех этажей, как правило, попадает под категорию сноса. Так, еще в 2008 году «приговорили» малоэтажную застройку вдоль улицы Мержинского (между улицами Калинина и Толбухина), но, как говорится, воз и ныне там. Уже 10 лет люди сидят «на чемоданах», а инвестора, готового взять на себя обременения по расселению, нет.

На эту территорию компания «Мансарды столицы» подготовила аналогичный проект реконструкции, с надстройкой нескольких этажей на базе существующих домов. Люди восприняли идею хорошо, 6 из 7 домов проголосовали «за», последний — взял время подумать. Жителям нравится возможность остаться в центре, закрыть вопрос о сносе, увеличить площадь квартир и качество жизни. Но тут все уперлось в чиновников:

 Эта история принципиально отличается от проекта на Нововиленской. Там домам предписана реконструкция, здесь  снос. Именно это стало камнем преткновения, несмотря на то, что жители домов «за». Мы обращались по всем инстанциям, но в ответ слышим одно  реконструкция не целесообразна. На разработку генплана и ПДП данной территории были потрачены большие деньги, проект ждет инвестора и альтернатив нет.

К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»

 Но зачем «стричь» все под одну гребенку? Институт НИПТИС имени Атаева проводил полномасштабные исследования, выдвинув концепцию вторичной застройки города. Уже тогда ученые предложили альтернативу сносу, а именно, реконструкцию зданий с надстройкой мансарды и расширением корпуса. Мы призываем чиновников прислушаться, ведь такой подход смог бы не только решить ряд градостроительных вопросов, но и разрядить социальное напряжение в обществе, —отметил представитель застройщика.

К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
 
Теги: Минск
 
 
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В редакцию Realt.by обратились обеспокоенные жители дома на Нововиленской. Люди уверяли — к их трехэтажке в самом центре города хотят пристроить 4 этажа. Поверить в...
 
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