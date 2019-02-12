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К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
13.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В редакцию Realt.byобратились обеспокоенные жители дома на Нововиленской. Люди уверяли — к их трехэтажке в самом центре города хотят пристроить 4 этажа. Поверить в такое сложно, но в ООО «Мансарды столицы» информацию подтвердили. В ситуации разбирался Realt.by.
«Кто даст гарантии, что дом не рухнет после такой модернизации?»
Центр города, большая парковая зона и хорошая транспортная доступность — застройщики то и дело присматриваются к площадкам в районе Нововиленской. Ряд бараков у дороги уже отселили и снесли, с домами вдоль парка решили обойтись иначе, ведь по генплану им предписана реконструкция. Однако жильцы в ожидании капремонта получили необычное предложение. Компания «Мансарды столицы» выступили с идеей реконструировать малоэтажки путем пристройки дополнительных 4 этажей. Это случится, если 51% жильцов проголосует «за». Люди встревожены, боясь оказаться под завалами собственного дома:
— Поймите, мы не против капитального ремонта и модернизации — даже за. Дом хоть и крепкий, но «освежить» фасады давно пора. Я даже согласен на надстройку мансардного уровня, возможно, это бы придало малоэтажке современный вид. Но «Мансарды столицы» хотят достроить 4 этажа на 3-этажку, а это совсем другая история, — переживает жилец дома №12. — Кто вообще даст гарантии, что дом не рухнет после такой модернизации?
Волнения жителей понятны — несмотря на то, что за границей такая практика распространена, в Беларуси подобного опыта реконструкции еще нет. На сегодня старый столичный фонд модернизировался лишь с пристройкой одного этажа и мансарды. Четыре этажа, лифт, дополнительные площади и балконы — совершенно новый размах для страны:
— Они говорят, что сроки реконструкции не превысят и года, но поверить в это сложно, ведь даже достройка мансарды на ул. Мавра заняла больше времени, а здесь 4 этажа, как такое возможно? — удивляется житель. — Непонятно и то, как будет решен вопрос с парковкой, как будет осуществляться достройка этажей без отселения жителей и кто гарантирует нашу безопасность. У жителей очень много вопросов.
«Мансарды cтолицы»: «Цена квартир вырастет на $15 тыс.»
Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в ООО «Мансарды столицы». Представители застройщика уверены — люди боятся нового, но «плюсы» такой реконструкции очевидны:
— Согласно генеральному плану города, данной территории предписана реконструкция с надстройкой уровня и мансарды. В данном случае жители могут рассчитывать только на гарантированные бонусы, предписанные указом президента, а именно, компенсацию коммунальных счетов на протяжении всего срока строительства, первоочередное право на приобретение квартир в новостройке, ремонт подъездов, благоустройство прилегающей территории, замену окон и косметический ремонт квартир для некоторых категорий граждан.
Мы же предлагаем модернизацию, которая, помимо гарантированных бонусов, позволит увеличить площадь существующих квартир в среднем на 15 квадратных метров, повысив ликвидность объекта на 20%. В деньгах это порядка 15 тысяч долларов, — рассказали в ООО «Мансарды столицы».
Со слов застройщика, данная технология широко развита за рубежом, а вот в Беларуси пока не применялась. Рисков для жителей нет, так как дополнительных нагрузок на существующие конструкции дома не будет вообще. Под новое строительство реализуют дополнительный фундамент и несущие конструкции, на которые и будут опираться новые этажи по принципу «матрешки». Благодаря дополнительным несущим элементам у застройщика есть возможность расширить границы существующих квартир. В планах — пристройка лоджий и увеличение площади кухонь почти в 2 раза. Кроме того, в подъездах появятся лифты, будут обновлены фасады и места общего пользования. Количество квартир вырастет с 48 до 112.
Дом увеличится на 64 квартиры, парковка — по мере возможности
Проектной документации по дому еще нет, она будет разработана, если жители проголосуют «за». В качестве примера застройщик демонстрирует проект девятиэтажного дома на базе аналогичной трехэтажки, но уверяет: выше 7 этажей на Нововиленской никто подниматься не будет.
— Данная технология существенно дороже нового строительства. Кроме того, все работы выполняются без отселения жителей, а значит, производятся только в одну смену, с 9 до 17 в будни. Это увеличивает и стоимость проекта, и сроки реализации. Мы готовы на компромиссы и, конечно, прислушиваемся к мнению людей. Но жители должны понимать: если будет согласована надстройка уровня и мансарды без расширения существующего пятна застройки, то ни о каких дополнительных «бонусах» в виде квадратных метров говорить не придется. Эти привилегии мы можем заложить в стоимость проекта лишь при коммерческой выгоде, иначе проект обойдется «в минус». Для Нововиленской оптимальный вариант — 7 этажей, выше мы подниматься не будем, — пояснили представители компании.
Спорным вопросом для проекта является тема парковки. Архитектор отметил, что дополнительные машиноместа заложены ПДП участка и будут реализованы во время реконструкции придомовой территории. С одним «но»: по генплану дома прирастают одним уровнем и мансардой, по проекту «Мансарды столицы» — четырьмя этажами, а это 64 дополнительные квартиры в каждом доме.
Реконструкция без отселения
Если жители одобрят проект с надстройкой 4 уровней, пристройка лоджий и расширение кухонь будут происходить без отселения. Сначала застройщик выполнит все работы за пределами квартир, позже — проходы на выносные площади. Дополнительные помещения будут сдаваться без отделки, площадь лоджий — 4,7 «квадрата», кухни расширятся от 5,3 до 7,5 квадратного метра в зависимости от размера квартиры.
Со слов застройщика, реализация проекта не займет больше года:
— Мы планируем, что работы займут около года. Примерно столько же, сколько и надстройка мансарды. Иногда сроки затягиваются, но по вине коммунальщиков. Реконструкция осуществляется в рамках капитального ремонта, поэтому пока, скажем, ЖКХ не введут в эксплуатацию коммуникации, мы не имеем возможности ввести свою часть работ. Мы столкнулись с такой ситуацией в доме на Мавра. Правда, жители в большинстве своем не расстроились — так как стройка уже была завершена, а компенсация коммунальных счетов продолжалась.
Администрация в курсе
Прежде чем презентовать проект, застройщик получил согласие на опрос жителей от районной администрации и ЖЭУ Центрального района. Следующий этап — поквартирный сбор голосов, и, если большинство выступит «за», разработка проектной документации, соответствующие экспертизы и согласования; дальше, если инстанции не найдут нарушений, стройка. Однако на сегодня опрос жильцов не дал положительных результатов, а потому проект под большим вопросом:
— Люди реагируют плохо, по разным причинам. Кто-то не верит, что это возможно, кто-то считает, что в жизни все будет совсем не так, «как на картинке». Мы упираемся в вопрос недоверия, и это серьезное препятствие. Я уверен, если бы один из домов согласился, то на его примере люди увидели бы, что никакого обмана нет. Тогда договориться с жильцами было бы гораздо проще.
Про цены говорить рано
Сколько будут стоить квартиры в надстроенных этажах, пока неизвестно. Можно лишь предположить, что «квадрат» в необычном каркаснике дешевым не будет. Жилье планируется реализовать по принципу долевого строительства; первоочередное право выкупа новых площадей — у жителей существующих трехэтажек. Квартиры сдаются без отделки, с возможностью переноса ненесущих стен. Дом газифицирован.
Постфактум
То и дело Минск будоражат скандалы, связанные со сносом жилья. Невзирая на плохое состояние домов, люди отказываются уезжать из центра города, предпочитая старые двухэтажки панелькам в «спальниках». У градостроителей другое мнение: столице надо развиваться, а потому жилье до трех этажей, как правило, попадает под категорию сноса. Так, еще в 2008 году «приговорили» малоэтажную застройку вдоль улицы Мержинского (между улицами Калинина и Толбухина), но, как говорится, воз и ныне там. Уже 10 лет люди сидят «на чемоданах», а инвестора, готового взять на себя обременения по расселению, нет.
На эту территорию компания «Мансарды столицы» подготовила аналогичный проект реконструкции, с надстройкой нескольких этажей на базе существующих домов. Люди восприняли идею хорошо, 6 из 7 домов проголосовали «за», последний — взял время подумать. Жителям нравится возможность остаться в центре, закрыть вопрос о сносе, увеличить площадь квартир и качество жизни. Но тут все уперлось в чиновников:
— Эта история принципиально отличается от проекта на Нововиленской. Там домам предписана реконструкция, здесь — снос. Именно это стало камнем преткновения, несмотря на то, что жители домов «за». Мы обращались по всем инстанциям, но в ответ слышим одно — реконструкция не целесообразна. На разработку генплана и ПДП данной территории были потрачены большие деньги, проект ждет инвестора и альтернатив нет.
— Но зачем «стричь» все под одну гребенку? Институт НИПТИС имени Атаева проводил полномасштабные исследования, выдвинув концепцию вторичной застройки города. Уже тогда ученые предложили альтернативу сносу, а именно, реконструкцию зданий с надстройкой мансарды и расширением корпуса. Мы призываем чиновников прислушаться, ведь такой подход смог бы не только решить ряд градостроительных вопросов, но и разрядить социальное напряжение в обществе, —отметил представитель застройщика.
Фото: Павел Садовский
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К минской трехэтажке планируют надстроить 4 этажа. Жители: «Мы боимся оказаться под завалами собственного дома»
В редакцию Realt.by обратились обеспокоенные жители дома на Нововиленской. Люди уверяли — к их трехэтажке в самом центре города хотят пристроить 4 этажа. Поверить в...
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