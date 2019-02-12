ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свыше $50 млн планируется направить в Беларуси за два года на обезжелезивание воды

13.02.2019 10:41 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Свыше млн планируется направить в Беларуси за два года на обезжелезивание воды
Фото из архива

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше $50 млн в эквиваленте планируется направить в Беларуси в 2019-2020 годах из бюджета на обезжелезивание природной воды, сообщил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на открытии международной конференции "Современные тенденции в развитии водоснабжения и водоотведения", посвященной 145-летию УП "Минскводоканал", передает корреспондент БЕЛТА.

"Государство изыскивает средства на эти цели", - отметил министр.

Также привлекаются займы Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше $50 млн в эквиваленте планируется направить в Беларуси в 2019-2020 годах из бюджета на обезжелезивание природной воды, сообщил...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси установлены надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукцию населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика