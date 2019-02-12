Свыше $50 млн планируется направить в Беларуси за два года на обезжелезивание воды

Фото из архива

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше $50 млн в эквиваленте планируется направить в Беларуси в 2019-2020 годах из бюджета на обезжелезивание природной воды, сообщил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на открытии международной конференции "Современные тенденции в развитии водоснабжения и водоотведения", посвященной 145-летию УП "Минскводоканал", передает корреспондент БЕЛТА.

"Государство изыскивает средства на эти цели", - отметил министр.

Также привлекаются займы Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

/Будет дополнено/.-0-