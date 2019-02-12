МАРТ проанализирует тарифы на услуги сотовой связи и пассажирского транспорта

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проанализирует тарифы на услуги сотовой связи и пассажирского транспорта, сообщил журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец перед коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача по инфляции на 2019 год - не более 5%. В первую очередь МАРТ работает над регулируемыми позициями, ключевая задача - формирование понятных и прозрачных методик установления цен. Мы провели работу и сделали методику по грузовым перевозкам железнодорожным транспортом. Такую же работу в 2019 году мы планируем провести по другим сферам - это сотовая связь, городские пассажирские перевозки и другие регулируемые позиции", - рассказал Иван Вежновец.

Замминистра также сообщил, что в 2018 году комиссия по установлению факта наличия или отсутствия нарушения антимонопольного законодательства при МАРТ рассмотрела 96 дел. Из них в 21 случае выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Среди планов МАРТ на 2019 год - подготовка в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией программы развития конкуренции. В ближайшее время МФК и МАРТ подпишут трехлетнее соглашение о взаимодействии.-0-