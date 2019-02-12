Удержать инфляцию. МАРТ требует понятной методики для цен на сотовую связь и городской транспорт

Для выполнения прогноза по инфляции на 2019 год — не более 5% — МАРТ в 2019 году продолжит разработку понятных методик формирования цен по регулируемым позициям, заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец журналистам перед коллегией министерства.

Он отметил, что в 2018 году такую работу уже провели по грузовым железнодорожным перевозкам, в планах на 2019 год — сотовая связь, городские пассажирские перевозки.

Напомним, в Беларуси за инфляцию отвечают МАРТ и Нацбанк. Причем первый — за регулируемые позиции, цены на которые пока растут заметно быстрее, чем на товары и услуги, где цены формирует рынок.

Вежновец также рассказал, что контролю над ростом цен должно способствовать заключение МАРТ 12 соглашений с компаниями, занимающими доминирующее положение, о подъеме цен не выше инфляции. Это, в частности, связь и табачные изделия (здесь речь идет о росте цен на уровень инфляции плюс увеличение акциза).

«В 2018 году проведена значительная работа по нормативному регулированию, принято 150 нормативных актов, направленных на улучшение условий ведения бизнеса», — рассказал замминистра. Он также обратил внимание на заметный рост, на 76%, обращений на комиссию по нарушению антимонопольного законодательства — рассмотрено 96 антимонопольных дел, по 21 делу установлены нарушения.

Зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц отметил, что регулятор использует для сдерживания инфляции монетарные инструменты. «На 2019 год стоит сложная задача — обеспечить 5 процентов инфляции», — признал он. В том числе, добавил зампред, работать надо с инфляционными ощущениями, которые сегодня вдвое выше реальной инфляции. «У людей ощущения складываются по отдельным, более часто покупаемым, товарам. Важна политика информационной открытости, издержки опережающего роста цен по отдельным позициям исчезнут в том числе за счет развития конкуренции», — уверен Калечиц.

Напомним, для белорусов 2019 год начался с заметного подорожания продуктов . В январе цены на продовольственные товары выросли на 1,3%. При этом в целом инфляция в прошлом месяце составила 0,9%.

Глава Нацбанка Павел Каллаур на брифинге в начале февраля отмечал несколько проинфляционных факторов — неблагоприятная конъюнктура сельхозрынка, в частности, рост цен на мясо, который будет ощущаться еще в первом полугодии; быстрый рост зарплат в четвертом квартале, повышение внутренних цен на топливо. Но влияние этих факторов временное, подчеркнул Каллаур . В первой половине года инфляция будет превышать целевой параметр (5%), но постепенно воздействие этих факторов будет затухать.