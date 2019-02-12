Молоко идет на биржу. Как решат проблему распределения сырья по «настойчивым рекомендациям»

МАРТ предлагает активно развивать рыночные механизмы торговли сырьем, заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец на коллегии в среду.

«Например, для постепенного развития рынка в рамках поручения правительства МАРТ совместно с биржей прорабатывает вопрос открытия биржевых торгов молочным сырьем. При этом планируется два ключевых условия — сырье будет приобретаться только переработчиками и только у сельхозпроизводителей, у которых отсутствует просроченная задолженность», — рассказал Вежновец. МАРТ намерен отслеживать каждую биржевую сделку, которая заключена и не исполнена. «В случае выявления фактов ограничения будут приниматься соответствующие меры», — заверил он.

Первый вице-премьер Александр Турчин обратил на этот вопрос особое внимание, признав, что «есть настойчивые рекомендации местных органов — куда сдавать сырье». Он отметил, что в результате выхода на биржу польза будет и для продавца, и для переработчика: «Мы получаем и справедливую цену, и эффективную работу двух субъектов хозяйствования». Турчин поручил организовать торги уже в первом квартале 2019 года.

«Очень приятное поручение», — отметил глава МАРТ Владимир Колтович, напомнив, что МАРТ работал над темой с 2016 года. «Это дает возможность движения и по другим товарам, которые в нарушение законов распределяются в областях», — подчеркнул министр.