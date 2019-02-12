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Цены снизились, но отдельные поставщики упрямятся. МАРТ заверяет, что проблему решат

13.02.2019 12:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец на коллегии МАРТ озвучил результаты работы регулированию ценообразования на препараты для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Предполагается данный опыт распространить и на другие группы препаратов, а также привлечь к сотрудничеству российских антимонопольщиков.

Напомним, в августе 2018 года был принят указ № 345, который регламентирует предельные отпускные цены на сердечно-сосудистые и онкологические препараты (всего 37 международных непатентованных наименований лекарств). Цены подлежат обязательной регистрации.

В конце прошлого года МАРТ разработал инструкцию о методике расчета предельных отпускных цен производителей на лекарства. Она предполагает расчет цен на основе референтного ценообразования, т.е. исходя из сведений о ценах производителя на лекарство в референтных (схожих по условиям обращения лекарственных средств) странах по перечню, утвержденному методикой. С 1 января 2019 года лекарства, предельные цены на которые не зарегистрированы, прекратили обращение на территории страны.

У экспертного сообщества были определенные опасения на счет внедрения на практике данной новации. Оправдала ли она себя и какие итоги можно подвести?

— Уже рассмотрено 275 предельных отпускных цен. Согласовано 83,6%, — сказал Иван Вежновец. — По 101 позиции цены снижены, причем по отдельным лекарствам — до 60%. По 27 — цены остались на прежнем уровне. В 76 случаях цены незначительно выросли — не более 5,5%.

Вежновец отметил, что работа в этом направлении будет продолжена. В частности, будет внесено предложение по распространению данной методики и на другие группы лекарств.

Замминистра также анонсировал в феврале встречу с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и рассмотрения вопроса «поставок в Беларусь лекарственных средств, которые отказались поставлять традиционные импортеры». «Объяснение простое — небольшая емкость рынка, следовательно, невозможно снижать цены. Но пустых мест в природе и на рынке не бывает — по тем позициям, которые отказались поставлять импортеры, мы выработаем с ФАС РФ решение, как обеспечить поставки», — сказал Вежновец.

 
 
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Замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец на коллегии МАРТ озвучил результаты работы по ценообразованию на препараты для лечения...
 
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