Песков: переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся «фактически целый день»

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи по большей части в формате с глазу на глаз, при необходимости привлекая к беседе профильных министров и кураторов тех или иных направлений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

Он напомнил, что 13 февраля в Сочи «день российско-белорусских отношений». «Сегодня днем начнется общение глав России и Беларуси, а также делегаций», — отметил представитель Кремля, добавив, что с российской стороны в состав делегации войдут первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, посол России в Беларуси Михаил Бабич, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Будет и краткая сессия в составе делегаций, но большую часть времени президенты имеют в виду общаться вдвоем, привлекая к разговору по мере необходимости профильных кураторов», — сказал Песков.

По его словам, общение двух лидеров «планируется фактически на целый день, при этом оно не ограничится одним днем». «Уже запланировано, что так или иначе контакты будут продолжаться между Путиным и Лукашенко завтра и даже послезавтра», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты проведут две встречи — 13 и 15 февраля. В среду планировалось двустороннее общение глав государств, а 15 февраля, в пятницу, встреча с участием своих министров, курирующих сферы образования, культуры и спорта.

Напомним, Путин и Лукашенко провели три встречи в декабре, две из них — 25 и 29 декабря. Одно из главных разногласий на сегодня — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Стороны не смогли решить эту проблему на встречах президентов, но договорились создать рабочую группу из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу со стороны Беларуси и России возглавляют министры экономики двух стран.