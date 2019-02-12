«Это общемировая практика». Помочь доказать ценовой сговор и картель попросят силовиков

МАРТ не смог доказать ценовой сговор, собрав большую доказательную базу «по одному из фактов», посетовал глава министерства Владимир Колтович на коллегии в среду.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Эти нарушения (ценовые и картельные сговоры - ред.) особенные — при их доказательстве надо доказать, в частности, что все участники сговора заранее договорились и знали результат», — отметил министр.

Он отметил, что ФАС России активно использует в качестве доказательства оперативную информацию от силовых структур — результаты прослушки и переписки для доказательства ценового сговора. Министр отметил, что в нынешнем году МАРТ предложит подписать соглашение с ДФР об обмене информацией. «Это общемировая практика, здесь нет ничего особенного», — заверил Колтович.

Напомним, МАРТ в 2018 году расследовал , в частности, ценовой сговор производителей мяса птицы. В частности, в июне в Беларуси, по официальной статистике, наблюдался ускоренный рост цен на мясо и мясопродукты. При этом цена мяса птицы выросла практически на треть. Производители ссылались на то, что увеличился импорт мяса птицы в Россию и открылся китайский рынок для производителей. Однако в МАРТ считали , что для роста стоимости нет никаких оснований, и проводили антимонопольное расследование.