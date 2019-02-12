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«Это общемировая практика». Помочь доказать ценовой сговор и картель попросят силовиков
13.02.2019 14:21 — Новости Экономики | Tut.by
МАРТ не смог доказать ценовой сговор, собрав большую доказательную базу «по одному из фактов», посетовал глава министерства Владимир Колтович на коллегии в среду.
«Эти нарушения (ценовые и картельные сговоры - ред.) особенные — при их доказательстве надо доказать, в частности, что все участники сговора заранее договорились и знали результат», — отметил министр.
Он отметил, что ФАС России активно использует в качестве доказательства оперативную информацию от силовых структур — результаты прослушки и переписки для доказательства ценового сговора. Министр отметил, что в нынешнем году МАРТ предложит подписать соглашение с ДФР об обмене информацией. «Это общемировая практика, здесь нет ничего особенного», — заверил Колтович.
Напомним, МАРТ в 2018 году
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МАРТ не смог доказать ценовой сговор, собрав большую доказательную базу «по одному из фактов», посетовал глава министертсва Владимир Колтович на коллегии в среду.
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