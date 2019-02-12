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Оплата с помощью QR-кода и автоплатежи. Какие новые функции появились в сервисе «МТС Деньги»

13.02.2019 13:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Оплата услуг со смартфона стала еще удобнее. Благодаря последним обновлениям функционала «МТС Деньги» пользователям сервиса теперь доступны оплата с помощью QR-кода, автоплатежи, оплата штрафов ГАИ и другие функции.

Система оплаты штрафов ГАИ

Одно из ключевых обновлений — SMS или push-уведомление, которые оповестят о необходимости оплатить штраф ГАИ раньше, чем вы получите извещение по почте. Система сама сформирует счет на оплату, вам нужно лишь одним кликом подтвердить совершение операции. Кроме того, теперь к аккаунту можно привязать неограниченное количество автомобилей.

Автоматическое совершение платежей

В новой версии приложения стало доступно автоматическое совершение платежей. Больше не нужно устанавливать напоминания об оплате за интернет, рассрочку или квартплату. Достаточно выбрать любую услугу из ЕРИП, установить периодичность и сумму совершаемых операций. Удобная система подтверждения операций исключит возможность ошибок и некорректного списания денежных средств.

Оплата через QR-код

Теперь все товары в системе ЕРИП можно оплачивать при помощи QR-кода. Вводить данные и искать нужный раздел с услугой больше не понадобится. Для этого выберите в основном меню раздел «Сканировать QR-код» и разрешите приложению доступ к камере.

Аналитика

С обновленным интерфейсом добавилась и новая возможность — просматривать свои расходы и поступления за неделю, месяц, три месяца или любой другой промежуток времени по категориям.

Скачивайте приложение «МТС Деньги» в AppStore и Play Market. Обновленный функционал уже доступен для устройств на базе IOS, а в ближайшее время появится и на Android. Совершать удобные платежи можно и на сайте dengi.mts.by.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»
 
 
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Оплата услуг со смартфона стала еще удобнее. Благодаря последним обновлениям функционала «МТС Деньги» пользователям сервиса теперь доступны оплата с помощью...
 
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