Мнение. А может пора покинуть укрытие и идти отстаивать свои интересы?

Кто никуда не плывет, для тех не бывает попутного ветра. Это не я, это французский философ XVI в. М. Монтень. Верно сказано. Хоть и задолго до эпохи «раскрепощения и либерализации».



Сергей Варивода

А слово-то какое: раскрепощение…На ум сразу приходят образы крепостных предпринимателей или бизнесменов страны, сидящих в крепости. Хотя, последнее бывает. Картина маслом.

Декретом № 7 объявили либерализацию. Думали весна. Оказалась оттепель. Снова в моде шапки и фуражки. Кому что к лицу.

Ждем-с…Ругаем власти. Модно, современно и безопасно. Станет небезопасно, начнем хвалить.

За что ругаем? Ну ладно, пусть не режет слух, за что критикуем? Как, за что?! А где обещанное раскрепощение? Когда уже нагрянет обещанная свобода? Ну так, чтобы по настоящему, чтобы в реале в «топ-25»?

В ожидании чуда из окопов не высовываемся. А то мало-ли какая напасть прилетит, так и до чуда не доживешь. Крикнул очередные требования к власти – и снова в окоп. Нет, пожалуй, предусмотрительнее будет попросить крикнуть соседа.

Ну, так чтобы мою проблему услышали где-то наверху и даже ее решили, но чтоб никто не догадался...

Очень современно из окопа слать письма наверх, в штаб. Но тоже не от себя. Лучше от какой-нибудь ассоциации или от бизнес-союза. И чтобы без указания на авторство.

Правда при этом в бизнес-союзы лучше не вступать. Деньжат жалко, да и мало-ли…

Бывает так, что и в окопе «прилетело». Если не все фатально, то лучше раны бизнеса молча зализать и сидеть дальше. А то ведь может и еще «прилететь». Вот когда либерализация с раскрепощением придут, тогда и поднимемся в полный рост из окопа. Или из болота?

А может пора покинуть укрытие и идти отстаивать свои интересы? В трудном диалоге, в остром споре, не всегда приятной дискуссии. Директива № 4, Декрет № 7 и прочие сигналы сверху – это еще не либерализация. Это окно в лучшую предпринимательскую жизнь. Открыли – лезьте! Можно, конечно, подождать, пока тебя туда запихнут. И лучше не первым, лучше где-нибудь в серединке.

Можно долго рассуждать, что контролеры лютые, а суды не справедливые. Так у каждого своя правда и свои интересы. И в любом обществе баланс этих интересов формируется в законодательстве. Вот с ним и нужно работать. Глубоко, системно, профессионально, отстаивая свои предпринимательские интересы.

Бывают «косяки» в законодательстве, чего уж там говорить. Можно быть стократ добросовестным, а карманы вывернут. За 28 лет истории нашей компании такое случалось дважды.

В 2004-ом люди в погонах конфисковали 59 автомобилей ГАЗ. За правонарушение совершенное иным юридическим лицом. Приятно все же читать судебное решение, где указана не твоя компания. Неприятно, что имущество указано твое.

В 2017-ом люди с погонами другого цвета доначислили спустя четыре года после ввоза таможенные платежи на 53 автомобиля, правда уже марки ЗАЗ.

Между этими событиями – награды и «лауреаты» для компании. Селяви.

И все по закону. Одобрено судебными решениями. Не подкопаешься. Можно на власти обижаться, сидя на кухне, а можно пытаться отстаивать интересы своего коллектива.

Первый раз не помогло, второй раз - частично. А вы говорите, нет перемен. И я не ерничаю. Снимаю шляпу перед членами правительства, депутатского корпуса и даже фискально-силового блока, которые, пусть всего на 20%, но помогли снизить негативный эффект от непродуманных действий.

Кстати, дискуссия была для всех полезной. По ее итогам обещано внести некоторые изменения в законодательство. Два годы борьбы за интересы коллектива и три пары стоптанных в чиновничьих коридорах ботинок – так оно того стоило.

Хвалить никого не стану. Дабы не обвинили в подхалимаже. Только себя. Ну и, пожалуй, Совет по развитию предпринимательства и РОО «БНПА», без поддержки которых было бы не просто достучаться до «верхов».

Но стучаться придется самим, господа «закрепощенные». Не питайте иллюзий. Либерализация – не манна небесная. Хотим, чтобы оттепель быстрее сменилась весной, пора начинать самим отстаивать свои интересы. Законные интересы в спокойном диалоге с властью.

Пока сами никуда не плывем, попутного ветра от властей ждать нечего.

Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы. Это тоже не я. Это Конфуций.

Колонка руководителя ЗАО «Интеллект» Сергея Вариводы опубликована на сайте Совета по развитию предпринимательства.