Лукашенко: никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску

Президент Беларуси Александр Лукашенко в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным отметил незыблемость российско-белорусских отношений. «Вы должны знать, что в контексте международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Да и не надо вас в этом убеждать, по крайней мере, мы с вами это хорошо знаем», — сказал Лукашенко, пишет ТАСС .

Выразив благодарность России за поддержку экономики его страны, Лукашенко сказал, что «экономика Беларуси — это финишная производства российской экономики». «Мы сырье, комплектующие — 60−70% основной машиностроительной продукции, нефтепереработки покупаем в России, поэтому это наша общая экономика, и, поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете примерно 35−40 млн вместе с семьями людей, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию, — отметил Лукашенко. — Поэтому если кто-то там в России и Беларуси не понимает этого, я думаю, поймут». При этом он согласился с тем, что «вопросы всегда есть и будут».

«Но мы всегда находили развязки по этим вопросам, думаю, не является это и большой проблемой для нас», — отметил он.

Что же касается вопроса продовольствия, то, по его словам, стороны имеют все возможности, чтобы накормить людей качественными продуктами питания.

«Какие бы ни были конфликты и скандалы, помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску, вы это должны четко понимать», — подчеркнул президент Беларуси. Он выразил надежду, что его переговоры с президентом РФ, которые продлятся в Сочи несколько дней, будут «очень полезны для белорусско-российских отношений».

«Уверен, что так и будет», — сказал в ответ президент РФ.

С белорусской стороны на встрече также присутствуют вице-премьеры Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко, Михаил Русый, министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Дмитрий Крутой и посол в России Владимир Семашко. С российской — первый заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента России Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Орешкин, посол Михаил Бабич.

Путин: Минск дисциплинировано выполняет свои финансовые обязательства

Президент РФ Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко среди предстоящих тем переговоров выделил сотрудничество в энергетике, «шероховатости» в сфере торговли сельхозпродукцией и предложил сверить часы в области интеграции на постсоветском пространстве.

«У нас и финансовые отношения развиваются, за последние годы достаточно большой объем кредитов выдан Беларуси государственных: шесть с лишним миллиардов долларов плюс 58 миллиардов рублей. По линии фонда ЕАЭС шесть траншей общим объемом $ 1,6 млрд», — заявил Путин перед началом переговоров Лукашенко. В связи с этим он отметил, что Беларусь «очень дисциплинированно» в финансовом смысле исполняет свои обязательства, и это позволяет двум странам работать по крупным проектам.

«Я имею в виду и строительство АЭС, которое находится в завершающей стадии, это позволяет нам развивать отношения чисто торгового характера в различных областях, включая сельхозпроизводство <…> Знаю, что у нас бывают здесь шероховатости, бывают и проблемы, но так, как это и положено между друзьями, надеюсь, эти проблемы будут решаться», — сказал Путин.

Он также назвал «одной из важнейших сфер» энергетику. «Объемы поставок углеводородов, нефти и газа сохраняются на том уровне, о котором мы с вами договариваемся. Знаю, что наши коллеги — с нашей стороны вице-премьер Козак Дмитрий Николаевич — со своим коллегой белорусским встречается, последняя встреча была в конце прошлого года. Идет согласование позиций, которые требуют этого согласования», — сказал президент РФ.

«Немаловажным» он назвал и сотрудничество двух стран в сфере международных отношений. «Для нас Беларусь является важнейшим стратегическим партнером, союзником, и для меня очень важно сверить часы с президентом Белоруссии и по этим вопросам, включая и вопросы, кстати говоря, интеграции на постсоветском пространстве», — сказал Путин.

Несколько дней переговоров

Напомним, Александр Лукашенко находится в России с официальны визитом. В ближайшие три дня запланированые его переговоры с Владимиром Путиным.

Одно из главных разногласий медлу Беларусью и Россией на сегодня — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Стороны не смогли решить эту проблему на встречах президентов, но договорились создать рабочую группу из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу со стороны Беларуси и России возглавляют министры экономики двух стран.