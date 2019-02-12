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Лукашенко: никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску
13.02.2019 15:25 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным отметил незыблемость российско-белорусских отношений. «Вы должны знать, что в контексте международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Да и не надо вас в этом убеждать, по крайней мере, мы с вами это хорошо знаем», — сказал Лукашенко, пишет
Выразив благодарность России за поддержку экономики его страны, Лукашенко сказал, что «экономика Беларуси — это финишная производства российской экономики». «Мы сырье, комплектующие — 60−70% основной машиностроительной продукции, нефтепереработки покупаем в России, поэтому это наша общая экономика, и, поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете примерно 35−40 млн вместе с семьями людей, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию, — отметил Лукашенко. — Поэтому если кто-то там в России и Беларуси не понимает этого, я думаю, поймут». При этом он согласился с тем, что «вопросы всегда есть и будут».
«Но мы всегда находили развязки по этим вопросам, думаю, не является это и большой проблемой для нас», — отметил он.
Что же касается вопроса продовольствия, то, по его словам, стороны имеют все возможности, чтобы накормить людей качественными продуктами питания.
«Какие бы ни были конфликты и скандалы, помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску, вы это должны четко понимать», — подчеркнул президент Беларуси. Он выразил надежду, что его переговоры с президентом РФ, которые продлятся в Сочи несколько дней, будут «очень полезны для белорусско-российских отношений».
«Уверен, что так и будет», — сказал в ответ президент РФ.
С белорусской стороны на встрече также присутствуют вице-премьеры Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко, Михаил Русый, министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Дмитрий Крутой и посол в России Владимир Семашко. С российской — первый заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента России Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Орешкин, посол Михаил Бабич.
Путин: Минск дисциплинировано выполняет свои финансовые обязательства
Президент РФ Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко среди предстоящих тем переговоров выделил сотрудничество в энергетике, «шероховатости» в сфере торговли сельхозпродукцией и предложил сверить часы в области интеграции на постсоветском пространстве.
«У нас и финансовые отношения развиваются, за последние годы достаточно большой объем кредитов выдан Беларуси государственных: шесть с лишним миллиардов долларов плюс 58 миллиардов рублей. По линии фонда ЕАЭС шесть траншей общим объемом $ 1,6 млрд», — заявил Путин перед началом переговоров Лукашенко. В связи с этим он отметил, что Беларусь «очень дисциплинированно» в финансовом смысле исполняет свои обязательства, и это позволяет двум странам работать по крупным проектам.
«Я имею в виду и строительство АЭС, которое находится в завершающей стадии, это позволяет нам развивать отношения чисто торгового характера в различных областях, включая сельхозпроизводство <…> Знаю, что у нас бывают здесь шероховатости, бывают и проблемы, но так, как это и положено между друзьями, надеюсь, эти проблемы будут решаться», — сказал Путин.
Он также назвал «одной из важнейших сфер» энергетику. «Объемы поставок углеводородов, нефти и газа сохраняются на том уровне, о котором мы с вами договариваемся. Знаю, что наши коллеги — с нашей стороны вице-премьер Козак Дмитрий Николаевич — со своим коллегой белорусским встречается, последняя встреча была в конце прошлого года. Идет согласование позиций, которые требуют этого согласования», — сказал президент РФ.
«Немаловажным» он назвал и сотрудничество двух стран в сфере международных отношений. «Для нас Беларусь является важнейшим стратегическим партнером, союзником, и для меня очень важно сверить часы с президентом Белоруссии и по этим вопросам, включая и вопросы, кстати говоря, интеграции на постсоветском пространстве», — сказал Путин.
Несколько дней переговоров
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Он выразил надежду, что его переговоры с президентом РФ, которые продлятся в Сочи несколько дней, будут «очень полезны для белорусско-российских отношений».
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