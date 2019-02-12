Путин предложил Лукашенко покататься на горных лыжах. Лукашенко: Я с утра уже прокатился

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко удастся выделить время на горнолыжный отдых в Сочи в перерывах многодневных переговоров, пишет ТАСС .

«Пообщаемся в такой неформальной обстановке, у нас будет возможность встретиться и сегодня, поговорить и завтра, и послезавтра. Надеюсь, у вас будет время, чтобы хоть немножко отдохнуть, хотя бы несколько часов», — сказал Путин перед началом переговоров с Лукашенко .

В свою очередь, президент Беларуси рассказал, что уже с утра воспользовался приглашением отдохнуть и покатался на горных трассах.

«Спасибо за те трассы, которые были подготовлены, и сопровождающие лица, которые вместе со мной приехали, очень довольны были. Мы уже прокатились по трассам сочинским: для меня это родной дом», — сказал Лукашенко.

Он признался, что во вторник поздно вечером ехал по новой дороге в горах и вспоминал «ту тяжелую, страшную советскую трассу, по которой перемещались» раньше. «Страшно было смотреть вниз. Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория, я рад, что в свое время белорусы построили здесь свой дом», — сказал Лукашенко. Он также напомнил, что белорусская сторона имеет в горном кластере в Сочи две гостиницы и особняки, которые заполнены туристами.

«Работаем не в убыток. Поэтому благодарю вас за это приглашение и за ту программу, которая российскими товарищами была начертана: у нас действительно есть возможность поговорить не только по вопросам экономики, но и по гуманитарным вопросам», — сказал Лукашенко.

Президенты Беларуси и России сделали небольшой перерыв в своих переговорах и отправились на горнолыжную трассу.

В горах сейчас много снега и теплая солнечная погода — около пяти градусов.