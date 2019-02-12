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Адресная пожарная сигнализация VESTA стала первым предложением Smartec в сегменте ОПС

13.02.2019 12:02 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Компания АРМО-Системы объявила о начале продаж оборудования для пожарной сигнализации торговой марки Smartec. На складе компании доступна адресная система серии VESTA, которая строится на принципе децентрализации и позволяет оснащать пожарной сигнализацией объекты любого масштаба. Линейка продуктов VESTA включает в себя приемно-контрольные приборы, извещатели, дополнительное оборудование и ПО для управления пожарной сигнализацией. При этом все оборудование Smartec для пожарной сигнализации имеет 5-летнюю гарантию производителя. Фундаментом системы пожарной сигнализации Smartec являются приемно-контрольные приборы (ПКП) VESTA серии ST-FR-01, которые рассчитаны на работу с 255-адресными устройствами и могут функционировать автономно или объединяться в сеть для организации систем на крупных объектах. Наличие 5 моделей ПКП в новой серии продуктов позволяет подобрать приемно-контрольные приборы в требуемом исполнении. В пластиковом или металлическом корпусе, с жидкокристаллическим дисплеем и клавиатурой или без них, и с креплением на DIN-рейку.

Высокоточная детекция возгораний в системе пожарной сигнализации Smartec VESTA осуществляется с помощью оригинальных дымовых, тепловых и комбинированных пожарных извещателей со встроенным интеллектом. Все извещатели работают в диапазоне температур от минус 30 до 70 градусов, выполнены из высококачественного пластика, который не желтеет со временем, и имеют срок наработки на отказ около 50 лет, что подтверждено лабораторными испытаниями. Использование современной элементной базы позволило разместить всю электронику вокруг дымовой камеры извещателя, за счет чего был снижен его профиль и улучшен дизайн.

Минимизация ложных срабатываний извещателей VESTA обеспечивается оригинальной конструкцией их дымовой камеры с хорошей вентиляцией и быстрой наполняемостью дымом. Исключить влияние фоновой засветки на работу извещателя позволяют встроенные пластинки особой формы, а расположение светодиода и фотодиода на втором уровне дымовой камеры обеспечивает стабильную работу извещателя даже при скорости воздушного потока 20 метров в секунду. Кроме того, извещатели Smartec VESTA надежно экранированы от электромагнитных помех и имеют оптопару с улучшенным соотношением сигнал/шум.

Для управления пожарной автоматикой здания в линейке оборудования VESTA имеется ряд специальных модулей, которые могут контролировать пусковую цепь до исполнительного устройства. Кроме того, новая серия продуктов включает адресные световые табло для управления эвакуацией и микромодули, которые можно встроить в любые неадресные устройства пожарной сигнализации различных производителей и сделать их частью адресной системы VESTA. Для мониторинга и управления пожарной сигнализацией Smartec VESTA предлагается программное обеспечение, позволяющее вести обмен данными со SCADA объекта.

Быстродействующая неограниченно масштабируемая система пожарной сигнализации VESTA имеет децентрализованную архитектуру, когда каждый ее сегмент, по сути, автономен. За счет этого при выходе из строя отдельных участков система продолжит свою работу. Дополнительным преимуществом пожарной сигнализации Smartec является минимизация ложных срабатываний, что обеспечивает корректную реакцию системы на тревоги. Такие характеристики позволяют разворачивать VESTA на объектах различного масштаба и назначения, будь то административные или офисные здания, в том числе высотные, торговые центры, учебные и медицинские учреждения.

www.armosystems.ru
 
 
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Компания АРМО-Системы объявила о начале продаж оборудования для пожарной сигнализации торговой марки Smartec. На складе компании доступна адресная система серии VESTA,...
 
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