В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент компании FRISQUET представит комплексный подход к отоплению на выставке Акватерм-2019 С 12 по 15 февраля 2019 года пройдёт 23-я международная выставка Aquatherm Moscow-2019, на которой президент компании FRISQUET Франсуа Фриске представит новые линейки...

С 12 по 15 февраля 2019 года пройдёт 23-я международная выставка Aquatherm Moscow-2019, на которой президент компании FRISQUET Франсуа Фриске представит новые линейки конденсационных и низкотемпературных котлов, а также редкий для российского рынка комплексный сервис для частных и коммерческих потребителей, облегчающий подбор, монтаж и эксплуатацию отопительного оборудования. Подчеркивая высокую заинтересованность FRISQUET в развитии на российском рынке, в работе Aquatherm Moscow-2019 будет участвовать президент компании Франсуа Фриске, сын основателя компании Мориса Фриске, который выпустил первый французский газовый котел HYDROMOTRIX. Он представит комплексный сервис, включающий всестороннюю помощь и техническую поддержку покупателю на протяжении всего жизненного цикла котла.Пользователь не остается один на один с купленным котлом. Наши специалисты сопровождают клиента на всех этапах, от проектирования системы отопления, комплектации отопительного оборудования, монтажных и пусконаладочных работ до повседневной эксплуатации и сервисного обслуживания, рассказывает Роман Гладких, технический директор FRISQUET.Такой на самом деле комплексный подход, пока не привычный для российского частного и корпоративного клиента, обеспечивается тесной совместной работой компании FRISQUET с региональными партнерами и сервисными центрами. На стенде FRISQUET посетители смогут пообщаться с командой московского представительства, а также с представителями партнеров компании, дистрибьюторов и сервисных центров.Здесь будут представлены линейки газовых низкотемпературных котлов серии Evolution и конденсационных Condensation с интеллектуальным управлением. Посетители смогут увидеть котлы в разрезе, что позволит изучить их сердце, трубчатый теплообменник из чистой меди. Такая конструкция улучшает экономичность оборудования, КПД до 95 процентов, а также вдвое продлевает срок службы по сравнению с теплообменниками со стальным оребрением. Также медные теплообменники FRISQUET поддерживают подключение до трех независимых контуров отопления без дополнительного оборудования.Профессионалам строительной отрасли будут демонстрироваться масштабируемые решения под ключ для отопления частных и коммерческих зданий. Несколько бытовых котлов Evolution, объединенных в каскад, превращаются в экономичную котельную, способную работать в большом диапазоне выдаваемой тепловой мощности.Выставка Aquatherm Moscow является крупнейшей в России и Восточной Европе выставкой оборудования для ОВК, водоснабжения и бассейнов, традиционно проходящей в МВЦ Крокус Экспо. В прошлом году в выставке приняло участие 812 экспонентов из 34 стран.Это первое мероприятие года в строительной отрасли, которое задаёт тренды рынка в наступающем сезоне. Самые известные зарубежные и российские производители представляют здесь свои новинки в области отопления, вентиляции и кондиционирования, оснащения для саун, спа и бассейнов.