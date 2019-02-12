Какие изменения в Налоговом кодексе следует учесть физическим лицам при декларировании ими доходов за 2018 год?

Интервью с первым заместителем начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Пинскому району Светланой Валерьевной КРЕЙДИЧ.





– 1 января 2019 года вступил в силу новый Налоговый кодекс. Какие изменения следует учесть физическим лицам при декларировании ими доходов за 2018 год?

– Налогообложение доходов, полученных физическими лицами в 2018 году, осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь в редакции, действовавшей до 01.01.2019 года. Особенностью нынешней кампании по декларированию доходов является возможность представления физическим лицом (за исключением нотариуса и адвоката, осуществляющих деятельность индивидуально) налоговой декларации в любой налоговый орган, а не только в инспекцию по месту жительства – новой редакцией Налогового кодекса внедрен экстерриториальный принцип обслуживания плательщиков. Это удобно для тех граждан, которые не проживают по месту регистрации, например, работают и проживают в другом населенном пункте. Таким образом, им, при необходимости предоставить налоговую декларацию лично, удобнее будет обратиться в ближайший налоговый орган.

– Вместе с тем, уже с прошлого года существует возможность для физического лица подать налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу в налоговый орган дистанционно, без посещения налоговой инспекции…

– Верно, с 1 января 2018 года реализована возможность представления физическим лицом налоговой декларации (расчета) в электронном виде. Доступ к личному кабинету и представление налоговой декларации могут быть осуществлены одним из двух способов: с помощью учетной записи и пароля, а также с помощью личного ключа электронной цифровой подписи.

– Это платно?

– Получение логина и пароля для работы в «Личном кабинете» осуществляется бесплатно, для этого физическому лицу необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом или видом на жительство и на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (nalog.gov.by) в разделе «Электронные сервисы» заполнить заявку. Получение ключа электронной цифровой подписи – процедура, которая осуществляется в регистрационном центре РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» платно.

– Какие еще новшества предусмотрены новой редакцией Налогового кодекса в плане декларирования доходов?

– Изменились сроки как представления налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу для физических лиц, так и срок уплаты подоходного налога. Так, срок представления налоговой декларации перенесен с 1 на 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом. До 30 апреля 2019 года налоговый орган должен рассчитать сумму подоходного налога и вручить извещение на оплату. Срок уплаты подоходного налога перенесен с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным налоговым периодом. Таким образом, представить налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу за 2018 год физическому лицу нужно не позднее 1 апреля 2019 года (с учетом того, что 31 марта 2019 года – выходной день), произвести уплату (доплату) рассчитанного и предъявленного налоговым органом подоходного налога нужно будет не позднее 3 июня 2019 года (с учетом того, что 1 июня – выходной день).

– Напомните, кто должен представить в налоговый орган налоговую декларацию по подоходному налогу за 2018 год?

– Наиболее распространенными доходами, подлежащими налогообложению, являются:

доходы, полученные за границей и (или) из-за границы Республики Беларусь (оплата за работу по найму, выигрыши в online-казино или букмекерских конторах, дивиденды по акциям иностранных компаний, проценты по счетам в зарубежных банках);

доходы, полученные от продажи в течение календарного года одного автомобиля, общая масса которого превышает 3,5 тонны и (или) число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь, либо более одного механического транспортного средства;

доходы, полученные от продажи более одного в течение пяти лет жилого дома, одной квартиры, одной дачи, одного садового домика, одного гаража, одного машино-места, одного земельного участка, принадлежащих им на праве собственности (доли в праве собственности на указанное имущество);

доходы, полученные в результате дарения от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере, превышающем 6 116 белорусских рублей, в сумме от всех источников в течение налогового периода (исключение составляют доходы, полученные от физических лиц, состоящих между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного);

доходы, полученные в виде возврата взносов при прекращении строительства квартир и (или) индивидуальных жилых домов, либо при удешевлении строительства, в случае применения в отношении сумм таких взносов имущественного налогового вычета.

– По каким основаниям граждане чаще всего «забывают» представлять налоговую декларацию?

– Не всегда вовремя представляют декларацию граждане в связи с продажей второго легкового автомобиля в календарном году. Закон разрешает продать без уплаты налога одну машину весом не более 3,5 тонны и с количеством мест не больше восьми (кроме сиденья водителя) в течение календарного года. Но если за год проданных машин было две, то нужно заплатить налог с продажи второго авто по ставке 13%. При условии, что от продажи машины вы заработали больше, чем потратили на покупку, и только с получившейся разницы.

Но следует обратить внимание на продажу грузовых автомобилей: как правило, их вес согласно техдокументации превышает 3,5 тонны, а значит, при реализации физическим лицом такого автомобиля (даже одного) возникает обязанность по представлению ежегодной налоговой декларации по подоходному налогу.

Также в прошлом году были установлены случаи не представления налоговых деклараций физическими лицами при получении доходов в виде подарков (как правило, денежных переводов из-за границы). Подарки не будут облагаться налогом, если они были подарены близким родственником (к ним относятся родители или усыновители, дети, в том числе усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, внуки, правнуки и супруги), свояком (это близкие родственники со стороны супруга или супруги), опекуном, попечителем или подопечным. Налогом не облагаются подарки от указанной категории лиц как в денежной, так и в натуральной форме. Неважно, какого размера они были, а также каким способом и из какой страны получены. Если же подарки вы получали не от близких родственников, то налог нужно будет заплатить, если общая сумма всех таких подарков за год оказалась больше установленного налоговым законодательством критерия (за 2018 год – на сумму 6 116 рублей).

– Нужно ли платить налог, если в прошлом году человек получил наследство?

– Доходы, получаемые от физических лиц в виде наследства, освобождаются от подоходного налога и представления налоговой декларации. Если вы решите продать полученное в наследство имущество, то налог платить с полученного дохода не придется, даже если это вторая продажа.

– Придется ли доплачивать налог с заработков за границей?

– Если в прошлом году вы провели за границей больше 183 дней, то вы не считаетесь налоговым резидентом Республики Беларусь, и поэтому здесь не нужно ни подавать декларацию, ни платить налог. Если за границей вы провели меньше 183 дней, то декларацию с указанием ваших доходов подать нужно. Однако это не значит, что вам необходимо будет платить что-то еще. Законодательством предусмотрена процедура зачета налога, уплаченного в иностранном государстве, при исчислении и уплате налога в Республике Беларусь. Для проведения зачета плательщику необходимо предоставить в налоговый орган Республики Беларусь документы о полученном доходе и уплате им налога в иностранном государстве. Дополнительно платить придется лишь тогда, если в стране, где вы работали, ставка подоходного налога ниже, чем у нас (то есть меньше 13%). Нужно будет доплатить недостающую разницу.

– Нужно ли платить налог, если гражданин в 2018 году продал квартиру?

– Декларированию и налогообложению подлежат доходы, полученные от продажи, мены, ренты в течение пяти лет: принадлежащие на праве собственности более одной квартиры, одной дачи, одного гаража, одного машино-места, одного садового домика, одного земельного участка. Декларация представляется только при продаже двух и более объектов недвижимости, относящихся к одному виду: например, двух квартир, двух домов, двух дач и так далее. Таким образом, не нужно подавать декларацию и уплачивать налог. Если две квартиры – нужно сделать и то, и другое. Если за пять лет вы продали две квартиры, налог придется заплатить только с продажи второй. Но не со всей вырученной суммы, а с разницы между доходами от продажи имущества и расходами на его приобретение или строительство.

Беседовала Инесса КОСЯК.