Как Лукашенко создает новую «фабрику мыслей» с известным названием

Вчера Александр Лукашенко подписал указ о создании Белорусского института стратегических исследований (БИСИ). Это произошло спустя две недели после полузакрытого совещания у президента по вопросам информационной безопасности. Пикантности новой структуре добавляют бэкгрануд директора и ее название.





Согласно документа, БИСИ создается «в целях информационно-аналитического обеспечения деятельности государственных органов по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики». В центре внимания этого учреждения будет проведение научных и аналитических исследований, изучение тенденций развития международных, общественно-политических и социально-экономических процессов, исследование рисков и вызовов в информационной сфере.

Институт намерен тесно сотрудничать с государственными органами, международными организациями, отечественными и зарубежными аналитическими центрами («фабриками мысли»).

Созданию БИСИ предшествовало совещание у президента по вопросам информационной безопасности. Однако не все участники мероприятия, прошедшего 31 января, попали в сообщения репортеров президентского пула. Не были показаны участники совещания, которые расположились за столом по правую руку от Александра Лукашенко. По другую сторону сидели руководители Администрации президента и крупнейших государственных СМИ.



Фото: president.gov.by

Впрочем, один участник «секретного» ряда все же дал комментарии журналистам. Это был начальник информационно-аналитическое управление государственного секретариата Совета безопасности Олег Макаров. Его и назначили директором БИСИ.

Что еще известно о Макарове? Он является доктором юридических наук. До Совбеза работал заместителем начальника Института национальной безопасности, в который в 1994 году были преобразованы Высшие курсы КГБ.

Интересен в отношении Белорусского института стратегических исследований и другой момент.

Более 10 лет назад в Беларуси был создан аналитический центр с подобным названием. Сейчас «старый» Белорусский институт стратегических исследований зарегистрирован в Вильнюсе. В настоящее время центр позиционируется под брендом BISS. Одна из его стратегических целей — содействие европейскому пути Беларуси. Директором BISS является кандидат (PhD) гуманитарных наук Петр Рудковский. В свете общего названия институтов он не видит какой-то угрозы от свежеиспеченного БИСИ.

— В плане бренда не вижу особой угрозы для нашего института, — сказал Рудковский TUT.BY. — Нас ассоциируют прежде всего как «BISS». Президентский институт почти наверняка не будет использовать английскую аббревиатуру. Это будет или БИСИ, или просто громоздкое название из четырех слов.

Что в BISS ожидают от БИСИ?

— В плане «стратегичности» мне, например, будет очень интересно посоревноваться, — говорит директор BISS. — Интересно, стратегичность президентского БИСИ будет проявляться только в том, что человек из Совбеза в должности директора, или за этим будет что-то большее. Если большее — то это будет интересно, прежде всего, в интеллектуальном плане. А если «только» это, то ничего не изменилось. А нам (давнему BISS-у) надо еще больше закатывать рукава и интенсивно работать над стратегической экспертизой.

Петр Рудковский считает, что спрос на независимую стратегическую аналитику никуда не денется. «Ну, а если случится чудо и президентский think tank будет функционировать как настоящий экспертный центр, неподвластный идеологическому прессингу, что ж … Мой белорусский патриотизм в таком случае возьмет верх над „биссовским“ патриотизмом. Буду просто рад, если так случится», — заключил директор BISS.