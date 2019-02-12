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Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки продукции животноводства

13.02.2019 19:31 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки продукции животноводства
Фото из архива

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия сегодня в Москве подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2019 год. Такая информация размещена на сайте Россельхознадзора, сообщает БЕЛТА.

Документ подписан по итогам переговоров заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия - директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Ивана Смильгиня и руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергея Данкверта.

Согласно дорожной карте, помимо прочего, с 14 февраля отменяются временные ограничения на поставки в Россию продукции следующих белорусских предприятий: Воложинского производственного участка ОАО "Молодечненский молочный комбинат" (сыр и масло) и ИП "Инко-Фуд" (готовая мясная продукция).

Стороны также пришли к соглашению о необходимости выработки четкого и понятного механизма регулирования транзита сельхозпродукции по территориям стран - членов ЕАЭС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия сегодня в Москве подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции...
 
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