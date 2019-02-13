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«Экономика на пальцах». Дело чести Администрации президента и правильные заходы МАРТ
13.02.2019 22:32 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 14 февраля в 15.25.
В очередной программе Сергей Чалый разберет новые совещания и решения по Оршанскому району,
Об этом подробнее в
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В очередной программе Сергей Чалый будет говорить об Орше, МАРТ и российско-белорусских отношениях.
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