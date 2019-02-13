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«Экономика на пальцах». Дело чести Администрации президента и правильные заходы МАРТ

13.02.2019 22:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 14 февраля в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

В очередной программе Сергей Чалый разберет новые совещания и решения по Оршанскому району, правильные посылы МАРТ и встречу Лукашенко и Путина в Сочи.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 14 февраля в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 
Теги: Новости
 
 
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В очередной программе Сергей Чалый будет говорить об Орше, МАРТ и российско-белорусских отношениях.
 
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