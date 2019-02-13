Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки сельхозпродукции

13 февраля в Москве Беларусь и Россия подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений на поставки продукции животноводства на 2019 год.



Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора , документ подписали после переговоров с участием замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Ивана Смильгиня и руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергея Данкверта.

«В ходе переговоров российская сторона передала белорусским коллегам внушительные по своим объемам материалы, содержащие информацию о выявленных лабораториями Россельхознадзора отклонениях в продукции, поступающей из Беларуси в Россию. В ответ на это Смильгинь пообещал тщательно изучить полученную информацию и предпринять соответствующие меры в отношении предприятий-нарушителей», — сообщает Россельхознадзор.

Стороны также рассмотрели введенные ранее ограничения, а также меры, которые были предприняты для устранения нарушений, из-за которых они были введены.

По итогам встречи была подписана дорожная карта по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам продукции животноводства на 2019 год. Согласно документу, помимо прочего, с 14 февраля отменяются временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (сыр и масло) и ИП «ИНКО-ФУД» (готовая мясная продукция). При этом продукция указанных компаний будет ввозиться в Россию в режиме усиленного лабораторного контроля.

В мероприятии от российской стороны также приняли участие представители Минсельхоза, МИД и Минэкономразвития.