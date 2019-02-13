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Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки сельхозпродукции
13.02.2019 21:58 — Новости Экономики | Tut.by
13 февраля в Москве Беларусь и Россия подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений на поставки продукции животноводства на 2019 год.
Как сообщила
«В ходе переговоров российская сторона передала белорусским коллегам внушительные по своим объемам материалы, содержащие информацию о выявленных лабораториями Россельхознадзора отклонениях в продукции, поступающей из Беларуси в Россию. В ответ на это Смильгинь пообещал тщательно изучить полученную информацию и предпринять соответствующие меры в отношении предприятий-нарушителей», — сообщает Россельхознадзор.
Стороны также рассмотрели введенные ранее ограничения, а также меры, которые были предприняты для устранения нарушений, из-за которых они были введены.
По итогам встречи была подписана дорожная карта по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам продукции животноводства на 2019 год. Согласно документу, помимо прочего, с 14 февраля отменяются временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (сыр и масло) и ИП «ИНКО-ФУД» (готовая мясная продукция). При этом продукция указанных компаний будет ввозиться в Россию в режиме усиленного лабораторного контроля.
В мероприятии от российской стороны также приняли участие представители Минсельхоза, МИД и Минэкономразвития.
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Согласно документу, помимо прочего, с 14 февраля отменяются временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (сыр и...
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