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В Беларуси зафиксированы случаи телефонного мошенничества с банковскими картами

14.02.2019 09:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Управление защиты информации Национального банка (FinCERTby) информирует о том, что в Беларусь зафиксированы случаи телефонного мошенничества – вишинга.

Вишинг – один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой с целью хищения денежных средств.

Установлено, что злоумышленники звонят клиентам белорусских банков и, представляясь сотрудниками банков (в том числе Национального банка), под различными предлогами просят предоставить паспортные данные, а также реквизиты банковских платежных карточек и коды, поступающие на телефонный номер клиента банка.

В большинстве случаев номера телефонов звонящих могут быть скрыты либо принадлежать операторам связи других государств. Однако в отдельных случаях мошенниками используются программы-анонимайзеры, IP-телефония. При этом номера телефонов, с которых осуществляются звонки, определяются как официальные номера, указанные на сайте банка.

Нацбанк обращает внимание, что сотрудник банка при звонке клиенту заранее должен знать все необходимые ему данные. Поэтому сообщать кому-то реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные ни в коем случае нельзя.

FinCERTby рекомендует в случае поступления подобных звонков сразу же обратиться в контакт-центр банка, эмитировавшего карточку, рассказать о ситуации и далее следовать рекомендациям сотрудника банка.

Если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денежных средств, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

 
 
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При этом номера телефонов, с которых осуществляются звонки, определяются как официальные номера, указанные на сайте банка.
 
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