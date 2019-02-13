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В Беларуси зафиксированы случаи телефонного мошенничества с банковскими картами
14.02.2019 09:21 — Новости Экономики | Tut.by
Управление защиты информации Национального банка (FinCERTby) информирует о том, что в Беларусь зафиксированы случаи телефонного мошенничества – вишинга.
Установлено, что злоумышленники звонят клиентам белорусских банков и, представляясь сотрудниками банков (в том числе Национального банка), под различными предлогами просят предоставить паспортные данные, а также реквизиты банковских платежных карточек и коды, поступающие на телефонный номер клиента банка.
В большинстве случаев номера телефонов звонящих могут быть скрыты либо принадлежать операторам связи других государств. Однако в отдельных случаях мошенниками используются программы-анонимайзеры, IP-телефония. При этом номера телефонов, с которых осуществляются звонки, определяются как официальные номера, указанные на сайте банка.
Нацбанк обращает внимание, что сотрудник банка при звонке клиенту заранее должен знать все необходимые ему данные. Поэтому сообщать кому-то реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные ни в коем случае нельзя.
FinCERTby рекомендует в случае поступления подобных звонков сразу же обратиться в контакт-центр банка, эмитировавшего карточку, рассказать о ситуации и далее следовать рекомендациям сотрудника банка.
Если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денежных средств, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
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При этом номера телефонов, с которых осуществляются звонки, определяются как официальные номера, указанные на сайте банка.
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