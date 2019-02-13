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Сколько инвесторы вложили в экономику Беларуси в 2018 году?

14.02.2019 10:12 — Новости Экономики | БДГ  
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За 2018 год в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 10,8 млрд долларов США инвестиций. 

Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (38,3% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (25,7%), Кипра (7,8%), сообщает Национальный статистический комитет. 

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 8,5 млрд долларов США, или 78,7% от всех поступивших иностранных инвестиций. 

За 2018 год организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 6,1 млрд долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (68,2% от всех направленных инвестиций), Украины (16,5%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (6,7%).

На долю прямых инвестиций приходилось 93,5% всех направленных инвестиций за рубеж.

Отметим, что за первый квартал 2018 года иностранные инвесторы вложили $3,6 млрд в реальный сектор Беларуси.

 
 
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За 2018 год в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 10,8 млрд долларов США инвестиций. 
 
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