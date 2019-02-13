Россельхознадзор и Беларусь решили урегулировать поставки продукции в РФ

Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки в РФ белорусской продукции. После встречи Россельхознадзор снял ограничения еще с двух белорусских предприятий.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь.

Встреча состоялась сегодня в Москве и стала логичным продолжением работы сторон в рамках урегулирования существующих вопросов в части взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. В мероприятии также приняли участие представители Минсельхоза, МИД и Минэкономразвития.

«В ходе конструктивного диалога стороны пришли к соглашению о необходимости выработки четкого и понятного механизма регулирования транзита сельхозпродукции по территориям стран – членов ЕАЭС. Подчеркнуто, что нежелание Комиссии ЕАЭС в лице г-на Назаренко в урегулировании такого рода вопросов приводит к существенному замедлению процесса интеграции стран, а также усложняет проведение импортно-экспортных операций. В связи с отсутствием четкого контроля за транзитом продукции, запрещенной к поставкам в Россию из Белоруссии, регулярно происходит выгрузка таких товаров по мере следования в другие страны – члены ЕАЭС на территории России. К примеру, временно ограниченное к ввозу в Россию сухое молоко при перемещении по территории нашей страны «растворяется» и используется для изготовления фальсифицированной продукции, которая впоследствии реализуется на российском рынке», - сообщается на сайте российского ведомства.

Белорусская сторона подчеркнула, что заинтересована в урегулировании сложившейся ситуации и готова в этом отношении максимально содействовать Россельхознадзору.

В ходе встречи стороны детально рассмотрели введенные ранее службами двух стран ограничения, а также меры, которые были предприняты сторонами в части приведения процесса производства продукции в соответствие с требованиями.

По итогам встречи стороны подписали Дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2019 год. Согласно документа, помимо прочего, с 14 февраля отменяются временные ограничения на поставки в Россию продукции следующих белорусских предприятий:

- Воложинский производственный участок ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (сыр и масло);

- ИП «ИНКО-ФУД» (готовая мясная продукция).

При этом продукция указанных компаний должна ввозиться в Россию в режиме усиленного лабораторного контроля.