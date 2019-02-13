МИД: Пост генсекретаря ОДКБ - не номер в гостинице, его бронировать нельзя

ОДКБ работает без генсекретаря уже длительное время и эта ситуация не идет на пользу организации и требует скорейшего решения. Так в МИД Беларуси прокомментировали заявление Станислава Зася о том, что Армения не готова с ним встречаться.

В МИД напомнили, что на встречах и в Астане, и в Санкт-Петербурге главы государств (участниц ОДКБ, — Прим.TUT.BY) высказались в пользу кандидата от Беларуси. Еще в декабре прошлого года по поручения председательствующего в Совете ОДКБ президента Кыргызстана секретариат подготовил проект решения по назначению генеральным секретарем Станислава Зася. Станислав Зась незамедлительно провел встречи в пяти столицах с главами государств, все президенты его кандидатуру поддержали.

В свете того, что в декабре в Армении проходили парламентские выборы, в МИД с пониманием отнеслись к тому, что у премьер-министра Армении не было возможности встретиться с белорусским кандидатом.

— Сейчас этот период завершен, поэтому мы ожидаем, что армянская сторона уже в ближайшее время сообщит о возможных сроках этой встречи. Со своей стороны мы настроены на конструктивное взаимодействие с Ереваном и надеемся, что сможем найти взаимопониманием. Ведь пост генерального секретаря международной военно-политической организации — это не номер в гостинице, который можно бронировать, даже если нет никакой возможности снова им воспользоваться, — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Представитель МИД также подчеркнул, что вариант назначения белорусского представителя без согласия Армении не рассматривался.

— Мы пока работаем над вариантом поиска консенсуса, — заявил Глаз.

Вакансия генсека ОДКБ образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из трех.

Армения настаивает, чтобы и последующие полтора года генсеком ОДКБ был представитель ее страны. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.

С 8 ноября главы стран — участниц организации не могут согласовать кандидата на эту должность. 6 декабря после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге президент Беларуси заявил , что сторонам удалось прийти к консенсусу по данному вопросу и новым генсеком станет представитель Беларуси. В Ереване заявили, что вопрос о назначении нового генсека ОДКБ пока не решен . Такую же позицию озвучили и в Кремле .

Минск был готов предложить трех кандидатов на должность генсека ОДКБ, но остановился на Станиславе Засе, который в данный момент является госсекретарем Совбеза Беларуси. Он уже получил одобрение на новое назначение от многих глав государств, которые входят в ОДКБ, но не от Армении. По его словам, официальный Ереван не отвечает на предложение о встрече.

ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и защита суверенитета стран-участниц. В состав организации входят такие страны, как Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.