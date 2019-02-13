В Совмине обозначили ключевые темы по упрощению налоговой системы

В правительстве состоялось заседание рабочей группы для подготовки предложений об упрощении налоговой системы Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Совмина.

На заседании под председательством первого вице-премьера Александра Турчина чиновники и представители бизнес-союзов одобрили наиболее актуальные вопросы налоговой политики, над решением которых целесообразно сконцентрировать работу в 2019 году. В частности, речь идет о систематизации и оптимизации налоговых льгот, отмене повышающих коэффициентов к ставкам имущественных налогов, снятия ограничений вычетов по НДС.

Основной рабочей площадкой для рассмотрения этих и ряда иных вопросов станет Консультативный совет по налоговой политике при Министерстве финансов.

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