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Владельцам KIA в Беларуси бесплатно обновят автомобиль

14.02.2019 16:14 — Новости Экономики | БДГ  
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В Беларуси стартовала сервисная кампания по автомобилям KIA. Владельцы второго поколения Sportage 2007-2010 года выпуска могут бесплатно обновить ленты крепления топливных баков для большей безопасности во время движения. В Минске это можно сделать в автоцентре «Атлант-М на Независимости», такую же возможность предоставляют областные дилерские центры.

Новые ленты обладают высокой коррозионной стойкостью. Они устойчивее к воздействию агрессивной окружающей среды и дорожных реагентов.

«Модель KIA Sportage всегда пользовалась большой популярностью в Беларуси. Кампания проводится для белорусов бесплатно. Ее важность – в поддержании безопасности использования автомобиля. Мы считаем своей миссией заботу о белорусских автолюбителях, поклонниках KIA», – пояснили в автоцентре «Атлант-М на Независимости».

Чтобы узнать, попадает ли автомобиль под действие кампании, нужно обратиться лично или по телефону к сервис-консультантам автоцентра KIA «Атлант-М на Независимости».

Кроме того, 17 и 24 февраля для владельцев всех поколений Sportage любые запчасти и оригинальные аксессуары, а также услуги по их установке и замене, подешевеют на 15%. Популярный кроссовер выбран в феврале «моделью выходного дня». Предложение доступно даже тем, кто никогда не обслуживался в автоцентре. Дополнительно для обладателей KIA Sportage QL последних двух лет действует специальная сниженная цена на системы круиз-контроля.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси стартовала сервисная кампания по автомобилям KIA. Владельцы второго поколения Sportage 2007-2010 года выпуска могут бесплатно обновить ленты крепления...
 
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