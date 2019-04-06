Перед началом молитвы возле Свято-Духова собора в Минске были задержаны активисты Шарендо и Черняк

Перед началом Минска по призыву Статкевича прошел молебен о Куропатах. Политик задержан">молитвы за Беларусь и Куропаты, которая прошла 7 апреля возле Свято-Духова кафедрального собора Минска, были задержаны активисты Андрей Шарендо и Артем Черняк. Об этом сообщил БелаПАН один из участников молитвы общественный активист Леонид Кулаков. Ему о задержании сообщил, в свою очередь, активист Евгений Афнагель.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во время молитвы Кулаков держал бело-красно-белый флаг. После окончания он в сопровождении нескольких человек пошел на ближайшую остановку общественного транспорта, чтобы поехать в Куропаты. Вместе с ним в троллейбус сели два сотрудника милиции в штатском. За ними следом поехал синий милицейский микроавтобус, который во время молитвы дежурил возле остановки. Тем не менее Кулаков благополучно добрался до урочища, где в 14.00 началась молитва и за Куропаты.

Сегодня в Минске был также задержан инициатор акции Николай Статкевич. Об этом сообщила БелаПАН его супруга Марина Адамович. Статкевич был задержан силовиками, как только вышел из дома, примерно в половине двенадцатого. «Они ждали у нашего дома, несколько милицейских автобусов дежурили двое суток», — сказала Адамович.