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Перед началом молитвы возле Свято-Духова собора в Минске были задержаны активисты Шарендо и Черняк

07.04.2019 14:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Перед началом Минска по призыву Статкевича прошел молебен о Куропатах. Политик задержан">молитвы за Беларусь и Куропаты, которая прошла 7 апреля возле Свято-Духова кафедрального собора Минска, были задержаны активисты Андрей Шарендо и Артем Черняк. Об этом сообщил БелаПАН один из участников молитвы общественный активист Леонид Кулаков. Ему о задержании сообщил, в свою очередь, активист Евгений Афнагель.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во время молитвы Кулаков держал бело-красно-белый флаг. После окончания он в сопровождении нескольких человек пошел на ближайшую остановку общественного транспорта, чтобы поехать в Куропаты. Вместе с ним в троллейбус сели два сотрудника милиции в штатском. За ними следом поехал синий милицейский микроавтобус, который во время молитвы дежурил возле остановки. Тем не менее Кулаков благополучно добрался до урочища, где в 14.00 началась молитва и за Куропаты.

Сегодня в Минске был также задержан инициатор акции Николай Статкевич. Об этом сообщила БелаПАН его супруга Марина Адамович. Статкевич был задержан силовиками, как только вышел из дома, примерно в половине двенадцатого. «Они ждали у нашего дома, несколько милицейских автобусов дежурили двое суток», — сказала Адамович.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил БелаПАН один из участников молитвы общественный активист Леонид Кулаков. Ему о задержании сообщил, в свою очередь, активист Евгений Афнагель.
 
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В центре Минска по призыву Статкевича проходит молебен о Куропатах. Политик задержан
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