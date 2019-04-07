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Парк ненулевых налогов. Экономисты посчитали пользу для экономики от ИТ-сектора
08.04.2019 14:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Появление в стране всеобщего равенства прослойки айтишников, с высокими зарплатами и не менее высокими запросами, вызывает бесконечные дискуссии. Ключевые аргументы противников — «Они зарабатывают, а стране-то что с этого? Они же не платят налоги в бюджет». И хотя налоговый режим ПВТ сопоставим с налоговым режимом, например, индустриального парка «Великий камень», именно вокруг ПВТ звучат постоянные спекуляции на тему «офшора» внутри страны, существование которого приносит ущерб государственному бюджету. Исследовательский центр ИПМ
Сколько платит ИТ?
По оценке ИПМ, суммарные налоговые платежи резидентов ПВТ и их сотрудников (без учета мультипликативных эффектов от создания рабочих мест в других секторах экономики), в 2018 году составили 567,4 млн рублей, что эквивалентно почти 18% от их выручки, или 14,5 тысяч рублей в год в расчете на одного работника.
Средний работник ПВТ платил в 4,6 раза больше подоходного налога, в 4,8 раза больше НДС и в 5,5 раз больше акцизов, чем «средний» работник в экономике. «Несмотря на льготы, эффективная ставка подоходного налога всего на 1 процентный пункт ниже, чем эффективная ставка для „среднего“ работника в экономике. Эффективная ставка взносов в ФСЗН хотя и значимо ниже, но по отношению к средней зарплате „средний“ работник ПВТ платил больше, чем средний работник в экономике, а в абсолютном выражении выплаты сотрудников компаний-резидентов превышали выплаты среднего работника в экономике в 1,25 раза», — говорится в исследовании.
Прирост взноса ПВТ в бюджет в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил впечатляющие 53%.
Но польза от ПВТ не ограничивается налогами. Эксперты обращают внимание на то, что Беларуси, значительно зависимой от импорта, обремененной валютным долгом, экспорт является даже большим приоритетом, чем налоги. Экспорт IT-услуг в 2018 г. Превысил 1,4 млрд долларов, что составило 21,2% экспорта услуг и 4,4% экспорта товаров и услуг (в то время как в 2005 г., накануне появления первых резидентов Парка, он составлял 5% и 0,67%).
Эксперты также обращают внимание на то, что IT — это сектор с самой высокой добавленной стоимостью на единицу выпуска — более 90%. «Негативный эффект для бюджета от льгот по уплате налогов с промежуточного потребления минимален, поскольку доля промежуточного потребления в общем объеме производства IT-сектора не превышает 10%, в то время как в секторе „информация и связь“ она составляет 27%, а по экономике в целом — 55%. Кроме того, доля чистых налогов на производство в добавленной стоимости IT-сектора несколько выше среднего уровня по экономике, в то время как в таких секторах как сельское хозяйство и здравоохранение они отрицательные (субсидии превышают налоговые поступления), а еще в 10 секторах из 20 анализируемых доля чистых налогов на производство в добавленной стоимости ниже средней по экономике», — говорится в исследовании.
Люди важнее налогов
Но есть еще кое-что, что намного важнее и налогов, и экспорта — это люди. В 2018 году резидентами ПВТ было создано 14,5% от всех новых рабочих мест в стране. С декабря 2006 г. по декабрь 2018 г. численность работников ПВТ увеличилась более чем на 43 тысячи человек при сокращении занятых в экономике страны на 188 тысяч человек. В ПВТ сейчас работает около 46 тысяч человек.
— Эти люди могли уехать — и это совсем не спекуляция. Во всем мире огромный дефицит IT-специалистов, поиск за рубежом и релокация талантов — это основа кадровой стратегии гигантов Силиконовой долины и целых стран. Для Беларуси массовый отъезд айтишников это совсем недавнее прошлое. Причем основным направлением была Москва, где зарплаты были в разы больше. Сейчас такой эмиграции почти нет. Почему? Ответ самый простой — размер зарплаты. Специфика белорусских IT компаний в том, что они почти не конкурируют за рынки (они огромны), но при этом они яростно борются за кадры. Дефицит кадров это практически единственное, что ограничивает рост IT-компаний сейчас. Итогом конкурентной борьбы за специалистов (типичный прием в которой это сманить работника, увеличив зарплату) стало то, что реальным бенифициаром льгот ПВТ стали не владельцы компаний, увеличив тем самым маржинальность бизнеса. Прибыльность типичной белорусской IT-компании сильно упала за последние 15 лет. Правда заключается в том, что и былая прибыльность компаний, и льготы ПВТ — все это стало частью высоких зарплат, все ушло людям, — комментирует ИТ-предприниматель Дмитрий Гурский.
Именно в этом, уверен он, и есть главный смысл ПВТ с его льготами: сделать доход программистов таким высоким, чтобы их было сложно «сманить» из страны.
— Почти 50 тысяч человек сформировали ядро среднего класса. Эти 50 тысяч специалистов с зарплатами в несколько тысяч долларов способствуют появлению массы новых рабочих мест, когда начинают тратить свои большие зарплаты. Не будет большим преувеличением что современный Минск с красивыми офисами, магазинами, центрами развлечений и пресловутой Зыбицкой — это во-многом косвенный результат роста IT отрасли, — отмечает Гурский.
Эксперты ИПМ отмечают, что рост выручки резидентов ПВТ будет способствовать как минимум пропорциональному увеличению поступлений прямых и косвенных налогов в бюджет. Положительный эффект от принятия декрета № 8 проявился в существенном — на 10,5% в реальном выражении — увеличении в 2018 году налоговых платежей в расчете на одного работника, а также увеличении доли рассмотренных платежей в выручке на 1,5 процентного пункта по сравнению с 2017 г.
«Фискальный эффект от этого специального режима выходит за рамки прямой связи между выручкой IT-компаний и величиной поступлений от прямых и косвенных налогов IT-компаний и их сотрудников. Влияние специального налогового режима для резидентов ПВТ на „выпадающие“ доходы бюджета нельзя оценивать, сравнивая поступления от прямых налогов с теми, которые были бы при налогообложении той же налоговой базы по обычным ставкам, поскольку в таком случае белорусские IT-компании сменили бы налоговую юрисдикцию или вернулись в „серую зону“, а часть сотрудников с семьями уехали бы из страны», — резюмируют эксперты.
То есть вместо дополнительных налогов бюджет получил бы существенное снижение налоговой базы и падение налоговых поступлений. А чтобы оценить глубину падения, ИПМ предлагает использовать уровень налоговых поступлений от IT сектора до создания ПВТ.
Так что «зажимать» айтишников экономисты категорически не советуют: они не просто полезные для экономики, но и быстрорастущие.
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