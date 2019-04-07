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«На человека, имеющего семью, легче надавить». Экс-глава Гомельского района выступил с последним словом

08.04.2019 15:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле подошло к концу рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы. 48-летний экс-руководитель уже почти год находится в СИЗО и обвиняется по двум самым распространенным в последнее время в чиновничьей среде статьям — «Взятка» и «Превышение служебных полномочий». 8 апреля Ситница выступил в суде с последним словом.


— В жизни, на мой взгляд, есть два несчастья — угрызение совести и болезнь. Первым из них я насытился сполна. Но, поверьте, я рассказывал правду и это подтверждают не только мои слова, но и показание всех свидетелей, — начал свою речь обвиняемый.

Ситница говорит, что не согласен с тем, что прокурор строит обвинение лишь на показаниях свидетелей и потерпевших, данные в ходе предварительного следствия.

— Так проще и выгоднее. Но почему надо брать именно те показания, которые давались при одном следователе без свидетелей? Неужели на судебном заседании в присутствии такого большого количества людей допрашиваемые могли сказать неправду?

Также Ситница говорил о психологическом давлении во время следственных действий на членов своей семьи.

— Один из историков утверждал, что человека, имеющего семью, легче заставить совершить нечестный поступок, на него легче надавить. И практика доказывает это. На второй день после моего задержания моя супруга получает взыскание от руководства и предупреждается о негативных для нее последствиях. В школе моей дочери, которой всего 9 лет, объявляют, что ее папа преступник. Сына не допускают к сессии, которую он, кстати, потом сдал на 7−9 баллов. Что это?

В своем последнем слове Ситница подробно остановился на каждом эпизоде предъявленных ему обвинений. Со многими из них он не согласен.

К примеру, речь идет об эпизоде с выделенным другу и бизнесмену Ковалеву участком земли КСУП «Урицкое», расположенным в Гомельском районе, который чиновник, по версии следствия, передал фирме незаконно.

— Данный участок был в свободном доступе на сайте райисполкома — и любой желающий мог его получить. Земля там не пригодна для ведения сельского хозяйства, на ней строения, которые нужно сносить. На все работы необходимо было более 50 тыс. рублей, — напомнил суду Ситница.

Кстати, еще ранее признанный по делу потерпевшим — директор «Урицкого» Андрей Саханков — также заявлял в суде, что обвиняемый своими действиями не только не ухудшил положение дел его предприятия, а даже наоборот — избавил его как руководителя от проблемы.

— Нам досталась от предприятия «Сож» земля. Там был лес с руинами от старой зверофермы. Губернатор постоянно просил навести порядок, прокуратура и другие контролирующие органы слали предписания. Земли были наши, следовательно, и разбираться с ними нужно было нам. А потом обратился Ковалев: мол, не будете против, если мы у вас эти земли заберем под реализацию проекта? Я сказал, что не буду против. И откровенно был очень рад, потому что снимал с себя большую головную боль и финансовую нагрузку с предприятия, — говорил ранее Саханков.

Гособвинитель, кстати, потребовал дать правовую оценку действиям потерпевших, которые изменили свои показания в суде.

— Я виноват в том, что дал повод усомниться в своей честности. И вам, Высокий суд, решать мою судьбу. По закону справедливости наказание должно соответствовать совершенному преступлению, — обратился к суду обвиняемый.

Ранее прокурор в качестве наказания для Ситницы запросил 10 лет лишения свободы. По мнению гособвинения, вина чиновника доказана полностью: мол, занимая должность председателя райисполкома, Ситница лоббировал интересы частных фирм, руководители которых впоследствии благодарили его за такое покровительство.

Потерпевшими по уголовному делу признаны директор ОАО «Комбинат «Восток» (сейчас — директор Гомельского мясокомбината), директор КСУП «Урицкое», а также замдиректора Гомельской птицефабрики. Впрочем, сами руководители в суде заявили, что никаких претензий ни моральных, ни материальных к Ситнице не имеют и виновным его не считают.

Адвокат обвиняемого полагает, что преступных деяний, вменяемых его подзащитному, не имеется, а вина Ситницы не доказана.


Напомним, в середине апреля председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница неожиданно для всех исчез. Никто из коллег и подчиненных главы района так и не смог ответить, где находится чиновник, а его телефон был отключен.

Позже в МВД сообщили, что его нашли и задержали в России, далее он был помещен в СИЗО.

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.

10 апреля суд вынесет ему приговор.

 
Теги: Гомель
 
 
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48-летний экс-руководитель уже почти год находится в СИЗО и обвиняется по двум самым распространенным в последнее время в чиновничьей среде статьям - «Взятка» и...
 
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