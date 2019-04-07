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Шуневич и Бабич провели рабочую встречу

08.04.2019 19:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спецпредставитель президента России, посол Михаил Бабич 8 апреля провел рабочую встречу с главой белорусского МВД Игорем Шуневичем. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Беларуси.


Фото: Посольство Российской Федерации

«Основные моменты беседы касались подписания и вступления в силу Соглашения между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран-участниц Союзного государства», — уточняет пресс-служба.

Речь также шла о дальнейшем сотрудничестве в противодействии наркотрафику, нелегальной миграции, проникновению преступных элементов, а также провозу запрещенных товаров и лжетранзитных грузов.

Игорь Шуневич высоко оценил уровень взаимодействия МВД РБ и МВД РФ как в целом, так и в приграничном формате.

Отмечается, что встреча прошла в деловой доброжелательной атмосфере.


 
 
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Отмечается, что встреча прошла в деловой доброжелательной атмосфере.
 
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