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Шуневич и Бабич провели рабочую встречу
08.04.2019 19:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спецпредставитель президента России, посол Михаил Бабич 8 апреля провел рабочую встречу с главой белорусского МВД Игорем Шуневичем. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Беларуси.
«Основные моменты беседы касались подписания и вступления в силу Соглашения между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран-участниц Союзного государства», — уточняет пресс-служба.
Речь также шла о дальнейшем сотрудничестве в противодействии наркотрафику, нелегальной миграции, проникновению преступных элементов, а также провозу запрещенных товаров и лжетранзитных грузов.
Игорь Шуневич высоко оценил уровень взаимодействия МВД РБ и МВД РФ как в целом, так и в приграничном формате.
Отмечается, что встреча прошла в деловой доброжелательной атмосфере.
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Отмечается, что встреча прошла в деловой доброжелательной атмосфере.
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