Шуневич и Бабич провели рабочую встречу

Источник материала: Tut.by

Спецпредставитель президента России, посол Михаил Бабич 8 апреля провел рабочую встречу с главой белорусского МВД Игорем Шуневичем. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Беларуси.



Фото: Посольство Российской Федерации

«Основные моменты беседы касались подписания и вступления в силу Соглашения между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран-участниц Союзного государства», — уточняет пресс-служба.

Речь также шла о дальнейшем сотрудничестве в противодействии наркотрафику, нелегальной миграции, проникновению преступных элементов, а также провозу запрещенных товаров и лжетранзитных грузов.

Игорь Шуневич высоко оценил уровень взаимодействия МВД РБ и МВД РФ как в целом, так и в приграничном формате.

Отмечается, что встреча прошла в деловой доброжелательной атмосфере.



