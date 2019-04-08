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В Беларусь не пустили историка из Латвии - он в российском черном списке
08.04.2019 23:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Беларуси выслали из страны заместителя директора Военного музея Латвии Юриса Цыгановса, сообщает передача «Панорама» на LTV.
Юрис Цыгановс прибыл в Беларусь для участия в международной научной конференции. Но белорусские пограничники историка не пропустили, и он самолетом был депортирован в Вильнюс. Информацию об этом журналистам подтвердил сам Цыгановс.
Цыгановс отправился на научную конференцию в Минск по приглашению белорусской стороны. Однако по прилету в минский аэропорт латвийский историк узнал, что в Беларусь его не впустят: он включен в «черный список» для посещения России. Этот же запрет на въезд для него действует и в отношении Беларуси.
Это не первый инцидент подобного рода. В январе, напомним, пограничники
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Юрис Цыгановс прибыл в Беларусь для участия в международной научной конференции. Но белорусские пограничники историка не пропустили, и он самолетом был...
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