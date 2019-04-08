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В Беларусь не пустили историка из Латвии - он в российском черном списке

08.04.2019 23:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси выслали из страны заместителя директора Военного музея Латвии Юриса Цыгановса, сообщает передача «Панорама» на LTV.

Юрис Цыгановс прибыл в Беларусь для участия в международной научной конференции. Но белорусские пограничники историка не пропустили, и он самолетом был депортирован в Вильнюс. Информацию об этом журналистам подтвердил сам Цыгановс.

Цыгановс отправился на научную конференцию в Минск по приглашению белорусской стороны. Однако по прилету в минский аэропорт латвийский историк узнал, что в Беларусь его не впустят: он включен в «черный список» для посещения России. Этот же запрет на въезд для него действует и в отношении Беларуси.

Это не первый инцидент подобного рода. В январе, напомним, пограничники отказались впустить в Беларусь координатора программ шведского медиаинститута Fojo Ольгу Вале, так как ее имя оказалось в российском черном списке.

 
Теги: Минск
 
 
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Юрис Цыгановс прибыл в Беларусь для участия в международной научной конференции. Но белорусские пограничники историка не пропустили, и он самолетом был...
 
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