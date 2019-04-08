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Минск устремился на Запад в поисках дешевых денег

09.04.2019 09:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подконтрольный правительству Беларуси Банк развития проведет с 10 апреля серию встреч с инвесторами, которые потенциально могут выкупить дебютные еврооблигации банка. Данную информацию TUT.BY подтвердили информированные источники.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам одного из них, БР может разместить пятилетние евробонды в долларах, а также рассмотреть возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах.

По информации другого собеседника, road show пройдет в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке и продлится до середины следующей недели.

Решение по поводу размещения будет принято в зависимости от рыночных условий, отметил источник, но не назвал приемлемые условия для банка.

«В Беларуси есть потребность в дешевых деньгах не только для скажем так компенсации [выпадения доходов из-за налогового] маневра [в нефтяной отрасли России]. Есть запрос и от корпоративного сектора», — сказал источник, комментируя причины возможного размещения евробондов.

Банк развития создан в 2011 году после переговоров с Международным валютным фондом и является государственным институтом развития. Правительству принадлежит 96,2% акций банка. БР финансирует ряд инфраструктурных проектов в рамках госпрограмм, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта и участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.

Собеседники считают, что банк является хорошим заемщиком для привлечения дешевого финансирования в страну.

Стоит отметить, что на этой неделе белорусская делегация примет участие в весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Известно, что в США направились министр экономики Дмитрий Крутой, министр финансов Максим Ермолович и заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

Экономические власти страны неоднократно отмечали важность поиска дешевых финансовых ресурсов.

«Перед Министерством финансов стоит сложная задача поиска долгосрочных и максимально дешевых источников несвязанных кредитных ресурсов, которые могли бы быть использованы для рефинансирования долга», — говорится в материалах расширенной коллегии Минфина, которые опубликованы в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит», издаваемого министерством.

Таковыми, по мнению Минфина, могут быть как двусторонние кредиты, так и облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках. Министерство финансов также не исключает возможности возобновления переговоров с МВФ по программе расширенного финансирования.

Обращает внимание, что 5 апреля международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В/В». Прогноз — «Стабильный». Это может быть также одним из сигналов для инвесторов.

 
 
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Подконтрольный правительству Беларуси Банк развития проведет с 10 апреля серию встреч с инвесторами, которые потенциально могут выкупить дебютные еврооблигации...
 
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