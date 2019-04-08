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Лукашенко пояснил свои слова о выборах в Украине: Сказал, что думаю. Не знаешь за кого - не голосуй
09.04.2019 14:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки прокомментировал реакцию с различных сторон по поводу его заявлений о выборах в Украине, которые он сделал накануне в интервью турецкому агентству «Анадолу»,
«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?» — вновь повторил Лукашенко.
«Нет, он (говорят. — Прим. редакции) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг», — отреагировал Александр Лукашенко.
По словам президента, в том числе и в России Зеленского «дубасят», вспоминают ему актерскую профессию. «А что, актер не может быть президентом?» — спросил Лукашенко и привел пример Рональда Рейгана, который был президентом США.
Кроме того, президент обратил внимание, что в Украине принятие многих решений зависит от одобрения парламента. «Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (президентом) — все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили (по поводу заявлений 8 апреля — Прим.)…», — сказал Лукашенко.
Напомним, накануне в интервью турецкому агентству «Анадолу»
«Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии), конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его», — сказал Лукашенко.
Феномен Зеленского заключается в том, что его кандидатура — это графа «против всех», которой теперь нет в украинских бюллетенях, полагает Лукашенко. В такой ситуации он посоветовал украинцам проигнорировать выборы, если ни один из кандидатов их не устраивает.
Напомним, 31 марта в Украине
Второй тур состоится 21 апреля.
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«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, - не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?» - вновь повторил Лукашенко.
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