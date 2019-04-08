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Лукашенко пояснил свои слова о выборах в Украине: Сказал, что думаю. Не знаешь за кого - не голосуй

09.04.2019 14:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки прокомментировал реакцию с различных сторон по поводу его заявлений о выборах в Украине, которые он сделал накануне в интервью турецкому агентству «Анадолу», сообщает пресс-служба президента.

«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?» — вновь повторил Лукашенко.

«Нет, он (говорят. — Прим. редакции) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг», — отреагировал Александр Лукашенко.

По словам президента, в том числе и в России Зеленского «дубасят», вспоминают ему актерскую профессию. «А что, актер не может быть президентом?» — спросил Лукашенко и привел пример Рональда Рейгана, который был президентом США.

Кроме того, президент обратил внимание, что в Украине принятие многих решений зависит от одобрения парламента. «Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (президентом) — все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили (по поводу заявлений 8 апреля — Прим.)…», — сказал Лукашенко.

Напомним, накануне в интервью турецкому агентству «Анадолу» заявил, что по его мнению, президентом Украины вновь станет Петр Порошенко. При этом Лукашенко отметил, что не может сравнивать обоих кандидатов, так как недостаточно хорошо знает Владимира Зеленского. Говоря о предвыборной ситуации в Украине, он привел в пример судьбу другого президента на постсоветском пространстве — Михаила Саакашвили.

«Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии), конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его», — сказал Лукашенко.

Феномен Зеленского заключается в том, что его кандидатура — это графа «против всех», которой теперь нет в украинских бюллетенях, полагает Лукашенко. В такой ситуации он посоветовал украинцам проигнорировать выборы, если ни один из кандидатов их не устраивает.

Напомним, 31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. На них, по официальным данным ЦИК, ни один кандидат не получил более половины голосов избирателей. Владимир Зеленский получил 30,24%, или 5 714 034 голосов избирателей, Петр Порошенко — 15,95%, или 3 014 609 голосов, Юлия Тимошенко — 13,40%, или 2 532 452 голоса избирателей.

Второй тур состоится 21 апреля.

 
 
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«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, - не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?» - вновь повторил Лукашенко.
 
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