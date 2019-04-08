Лукашенко пояснил свои слова о выборах в Украине: Сказал, что думаю. Не знаешь за кого - не голосуй

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки прокомментировал реакцию с различных сторон по поводу его заявлений о выборах в Украине, которые он сделал накануне в интервью турецкому агентству «Анадолу», сообщает пресс-служба президента.

«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?» — вновь повторил Лукашенко.

«Нет, он (говорят. — Прим. редакции) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг», — отреагировал Александр Лукашенко.

По словам президента, в том числе и в России Зеленского «дубасят», вспоминают ему актерскую профессию. «А что, актер не может быть президентом?» — спросил Лукашенко и привел пример Рональда Рейгана, который был президентом США.

Кроме того, президент обратил внимание, что в Украине принятие многих решений зависит от одобрения парламента. «Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (президентом) — все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили (по поводу заявлений 8 апреля — Прим.)…», — сказал Лукашенко.

Напомним, накануне в интервью турецкому агентству «Анадолу» заявил , что по его мнению, президентом Украины вновь станет Петр Порошенко. При этом Лукашенко отметил, что не может сравнивать обоих кандидатов, так как недостаточно хорошо знает Владимира Зеленского. Говоря о предвыборной ситуации в Украине, он привел в пример судьбу другого президента на постсоветском пространстве — Михаила Саакашвили.

«Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии), конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его», — сказал Лукашенко.

Феномен Зеленского заключается в том, что его кандидатура — это графа «против всех», которой теперь нет в украинских бюллетенях, полагает Лукашенко. В такой ситуации он посоветовал украинцам проигнорировать выборы, если ни один из кандидатов их не устраивает.

Напомним, 31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. На них, по официальным данным ЦИК, ни один кандидат не получил более половины голосов избирателей. Владимир Зеленский получил 30,24%, или 5 714 034 голосов избирателей, Петр Порошенко — 15,95%, или 3 014 609 голосов, Юлия Тимошенко — 13,40%, или 2 532 452 голоса избирателей.

Второй тур состоится 21 апреля.