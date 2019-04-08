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Лукашенко инспектирует Минскую область: «Дурница должна быть закончена»

09.04.2019 15:53 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 9 апреля во время рабочей поездки в Логойский район Минской области потребовал повысить уровень дисциплины в сельском хозяйстве и рассчитывать в большей степени на собственные силы.

Александру Лукашенко было доложено о выполнении основных показателей социально-экономического развития Минской области, в частности, Логойского района. Также президент обсудил ход посевной и внесение удобрений.

«Наша беда - психология. Мы, аграрии, начинаем ныть: а вот нам тяжело. Дворник (вице-премьер. - Прим.) ходит, думает: да, точно. Вошел в положение. Надо им помогать. Бежит ко мне, меня убеждает. Я тоже думаю: да, надо помогать. А он сидит и руки потирает, посмеивается: вот я напряг - мне дали. Все, дурница должна быть закончена», - подчеркнул Лукашенко.

Вице-премьер Беларуси Владимир Дворник сообщил президенту, что в этом году хозяйства страны лучше обеспечены минеральными удобрениями, чем в прошлом - плюс 17% к уровню 2018-го, Александр Лукашенко, в свою очередь, особо подчеркнул, что положительную динамику нужно обязательно сохранить и в последующем и поставил задачу, чтобы в следующем году уровень обеспеченности минеральными удобрениями был не менее 110% к уровню 2019 года, сообщает пресс-служба президента.

«Мы понимаем, кто за это должен отвечать. Первый вице-премьер и премьер сидят и считают деньги… Надо напрягаться и искать эти деньги, а руками разводить и говорить, что нельзя - тогда ничего и не будет», - сказал он, обратив внимание на необходимость по максимуму использовать органические удобрения помимо минеральных.

Глава государства уделил особое внимание работе тех хозяйств Логойского района, которые ранее были переданы в качестве подшефных организаций крупным предприятиям и частным структурам. Президент поинтересовался, насколько эффективно они работают, и поручил провести их ревизию.

«Хочу посмотреть, как эти подшефные, говоря по старинке, хозя​йства работают. Думаю, надо кого-то еще догрузить дополнительно колхозами, совхозами. Допустим, МТЗ или "Белоруснефть"»,- отметил Лукашенко и выразил убежденность, что такие меры позволят быстрее вывести на эффективную работу отстающие хозяйства. При этом президент сделал акцент на особом контроле со стороны государства, который будет установлен за деятельностью таких хозяйств.

Напомним, что после последней инспекции президента по коровникам страна лишилась министра сельского хозяйства и вице-премьера. Уволенные Леонид Заяц и Михаил Русый были направлены в Могилевскую область, и уже 4 апреля утверждены в должностях главы Могилевской области и помощника президента - инспектора по области соответственно.
 
 
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Александр Лукашенко 9 апреля во время рабочей поездки в Логойский район Минской области потребовал повысить уровень дисциплины в сельском хозяйстве и...
 
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