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МВФ почти вполовину урезал и без того скромный прогноз роста экономики Беларуси

09.04.2019 16:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный валютный фонд заметно ухудшил прогноз прироста ВВП Беларуси на 2019 год — если в октябре прошлого года предполагаемый темп был 3,1%, то в апрельском докладе World Economic Outlook МВФ прогнозирует прирост ВВП Беларуси на 1,8%. Прогноз роста мировой экономики также ухудшен, но куда слабее — на 0,4 процентного пункта до 3,3% в 2019 году.


Фото: Reuters

В 2020 году, по их прогнозу, ВВП Беларуси вырастет на 2,2%.

При этом прогноз по инфляции стал более оптимистичным. МВФ считает, что и в 2019-м, и в 2020-м она не превысит 5% при прежнем прогнозе 5,5%.

МВФ ожидает, что в 2019 году дефицит баланса текущего счета в Беларуси вырастет до 4% от ВВП, а в 2020 году снизится до уровня прошлого года — 2,3%.

Пессимизм МВФ относительно темпов прироста мировой экономики обусловлен тем, что после заметного роста в 2017 году и начале 2018 года, глобальная экономическая активность заметно снизилась во второй половине прошлого года под влиянием совокупности факторов. Речь идет и о снижении темпов роста в Китае, усилении напряженности в их торговых отношениях с США, больших, чем ожидалось, потерь экономики еврозоны. В результате этих событий глобальный рост должен замедлиться с 3,6% в 2018 году до 3,3% в 2019 году с возвратом к 3,6% в 2020-м. Прогноз на нынешний год ухудшен на 0,4 процентного пункта по сравнению с осенним, на 2020-й — на 0,1 п.п.

«Год назад я говорила: «ремонтировать крышу следует тогда, когда светит солнце». Шесть месяцев назад я предупреждала о сгущающихся тучах на горизонте. Сегодня погода все более «неустойчива», — отметила в недавнем выступлении директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Лагард отметила, что всего два года назад 75% мировой экономики испытывало подъем. В этом году, ожидается, что 70% мировой экономики переживет замедление роста. «Но необходимо пояснить, что мы не предвидим рецессии в ближайшее время. Более того, мы ожидаем, что рост несколько ускорится во второй половине 2019 года и в 2020 году», — сказала Лагард .

МВФ считает, что мировой рост замедляется в основном из-за усиления напряженности в торговле и ужесточения финансовых условий во второй половине 2018 года. В то же время глобальной экономической активности должны содействовать более плавные темпы нормализации денежно-кредитной политики ведущими центральными банками, среди которых лидирует ФРС США, и расширение стимулирования экономики, например, в Китае.

«Но вновь необходимо пояснить: ожидаемое ускорение мирового роста позднее в этом году имеет неустойчивый характер. Оно уязвимо по отношению к рискам ухудшения ситуации, в том числе неопределенности, связанной с конкретными странами, например с «брекситом», а также к более общим факторам неопределенности, таким как высокий уровень долга в некоторых отраслях и странах, напряженность относительно торговой политики и тревожные настроения на финансовых рынках. Например, если произойдет более резкое, по сравнению с ожидаемым, ужесточение финансовых условий, это создаст серьезные проблемы для многих правительств и компаний в плане рефинансирования и обслуживания долга, что может усилить колебания обменных курсов и коррекции на финансовом рынке», — считает Лагард.

Напомним, в Беларуси расчет бюджета-2019 велся исходя из прироста ВВП на 2,1%. При этом указом президента о задачах социально-экономического развития Беларуси прирост ВВП запланирован на уровне 4%.

 
 
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Прогноз роста мировой экономики также ухудшен, но куда слабее - на 0,4 процентного пункта до 3,3% в 2019 году.
 
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