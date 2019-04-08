Лучший работодатель Польши приходит в Сморгонь

Источник материала: Светлы шлях

Такое звание, присуждаемое Инспекцией труда Республики Польша, получало предприятие «Шинака-мебель» в разные годы. За 60 лет своего существования эта компания открыла семь заводов по производству мебели в Польше и крупный логистический центр, наладила поставки продукции в страны Европы, Африки и Америки. А сейчас «Шинака-мебель» приходит в Беларусь. Именно Сморгонь руководство компании выбрало для размещения своего первого завода в нашей стране.

Для налаживания производства польские партнеры выкупили здание КУП «Сморгонская Надежда», расположенное на территории свободной экономической зоны «Гродноинвест». Договор купли-продажи был подписан в Гродно 8 апреля . А 9 апреля председатель правления Ян Шинака приехал в Сморгонь, чтобы встретиться с районной администрацией и представителями управления по труду, занятости и социальной защите, педагогами профессионального политехнического лицея и просто познакомиться со Сморгонщиной.





Ян ШИНАКА (слева) встретился с председателем Сморгонского районного исполнительного комитета Геннадием ХОРУЖИКОМ

Ян Шинака отметил, что Сморгонь выбрана неслучайно. Здесь находится компания «Кроноспан», которая свыше 30 лет является их крупнейшим партнером. Также польских гостей обрадовали готовность к сотрудничеству и сердечный подход государственных служащих в Беларуси и в нашем районе в частности. «Польша – второй по величине европейский экспортер мебели. На первом месте пока Германия. Для того чтобы расширяться, Польши нам становится маловато. А производство в Беларуси откроет дорогу на рынки Азии. Надеемся, что с вашей помощью мы скоро опередим Германию», - шутливо заметил Ян Шинака.





Уже в этом году предприятие планирует начать выпуск мебели из ДСП, производимого «Кроноспаном». В планах – изделия из мебельного щита и массива, мягкая мебель. Польские партнеры заверили, что вся продукция имеет сертификаты FSC (лесного попечительского совета). Такая сертификация гарантирует покупателю легальное происхождение древесины и продукции из нее и что леса, в которых берется древесина, вырубаются в соответствии с международными экологическими стандартами. «Мы ярые противники варварского уничтожения деревьев», - говорит Ян Шинака.

Компания «Шинака-мебель» насчитывает 3,5 тысячи сотрудников. На заводе, который откроется в Сморгони, планируется трудоустроить до 300 человек. Около 150 будут приняты на работу уже в этом году. Именно с целью наладить подбор кадров инвесторы встречались с представителями управления по труду, занятости и социальной защите и профессионального политехнического лицея. Планируется, что сначала будущих работников «Шинака-мебель» будут направлять на обучение в Польшу, а когда производство заработает на полную мощность, это станет возможным на месте. Ян Шинака рассказал, как происходит обучение будущих мебельщиков в Польше: «Мы сотрудничаем со многими учебными заведениями, курируем несколько профильных классов, ребята из которых проходят практику на наших предприятиях, а потом устраиваются туда на работу. Что-то похожее хотим реализовать в Беларуси». Председатель правления компании отметил, что на «Шинака-мебель» заботятся о своих работниках, стараясь предоставить им различные бонусы и социальную поддержку. «Мы охотно примем на работу заинтересованных людей, профессионалов и надеемся, что уже скоро мебель, производимая на новом заводе в Сморгони, займет свое место в домах белорусов».

Виолетта ВОЙТКО.

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