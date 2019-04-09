Белорусская «дочка» «Газпрома» выплатит более 300 млн долларов дивидендов за 2018 год

Источник материала: Tut.by

«Газпром трансгаз Беларусь» по итогам работы в 2018 году выплатит дивиденды в размере около 320 млн долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



Фото: пресс-служба «Газпром трансгаз Беларусь»

«Газпром трансгаз Беларусь» является 100%-й «дочкой» российской группы «Газпром». На каждую простую акцию компания начислила 2,96 рубля дивидендов. Расчет произведен по всем 229 288 192 бумагам. Таким образом «Газпром трансгаз Беларусь» выплатит материнской компании 679,2 млн белорусских рублей дивидендов.

Дивиденды должны быть выплачены в течение ближайших 2 месяцев в российских рублях по официальному курсу Нацбанка Беларуси на дату перечисления денежных средств.

За 2017 год белорусская «дочка» «Газпрома» выплатила около 500 млн долларов дивидендов.

На минувшей неделе прошло заседание наблюдательного совета «Газпром трансгаз Беларусь», по итогам которого руководящие посты в компании сохранили Александр Мешков (глава набсовета) и Владимир Майоров (гендиректор).

Отмечено, что объем транзита природного газа через Беларуси в 2018 году вырос, по сравнению с 2017 годом, на 101,8 млн кубометров и составил 42,3 млрд куб. м. Белорусским потребителям в минувшем году поставлено 20,3 млрд куб. м., что на 1,3 млрд куб. м. или на 7% больше показателя 2017 года.

В 2018 году установлен рекорд максимальной суточной производительности системы подземного хранения газа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за всю историю работы компании: фактическая максимальная производительность составила 19,6 млн куб. м. Это сопоставимо с суточным потреблением газа Минска в зимний период, сообщает пресс-служба «Газпром трансгаз Беларусь».

Газотранспортная система ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (ранее — «Белтрансгаз») включает в себя более 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 226 газораспределительных станций, 7 газоизмерительных станций и 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. «Газпром трансгаз Беларусь» эксплуатирует принадлежащий «Газпрому» белорусский участок магистрального газопровода «Ямал — Европа» протяженностью 575 км линейной части и 5 компрессорных станций. В состав ГТС также входят 3 подземных хранилища газа: Осиповичское и Прибугское, созданные в водоносных структурах, а также Мозырское — в отложениях каменной соли. Общая численность персонала белорусской «дочки» «Газпрома» составляет 6,6 тысячи человек.

«Белтрансгаз» был продан «Газпрому» за 5 млрд долларов в 2007—2011 годах в два этапа.