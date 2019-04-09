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Развитие и поддержка малых форм хозяйствования

10.04.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь информирует, что в целях выполнения мероприятий подпрограммы 10 «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования» Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196, объявлены конкурсы по реализации за счет средств республиканского бюджета части мероприятия «Обеспечение первичного обустройства крестьянских (фермерских) хозяйств (строительство дорог, линий электропередачи, объектов водо- и газоснабжения, телефонной связи иных объектов), а также мелиорации земель».

Извещения о проведении конкурсов по выбору исполнителей мероприятия размещены в официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь http://www.mshp.gov.by/programs/c35cf94064857d14.html

 
 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь информирует, что в целях выполнения мероприятий подпрограммы 10 «Развитие и поддержка...
 
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