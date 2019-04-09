«Передавайте привет нашим добрым друзьям». Лукашенко встретился с Додоном перед его визитом в Москву

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко на встрече с Игорем Додоном обсудил отношения между странами, международную повестку и белорусско-российские отношения. Президент Молдовы посетил Минск накануне визита в Москву.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Очень много вопросов, которые мы должны обсудить, которые вокруг нас. Естественно, и наши отношения, Молдовы и Беларуси. Я очень надеюсь, что проблем в этих отношениях нет и быть не должно. Потому что мы нужны друг другу, мы об этом договорились. И сегодняшняя встреча (пусть она будет короткой, но очень важно, что мы встретились) будет дополнительным импульсом нашим отношениям. Я так вижу эту встречу», — цитирует главу белорусского государства его пресс-служба.

Лукашенко добавил, что его встреча с президентом Молдовы — также хороший повод обсудить международную повестку. «Наши взгляды в общем-то совпадают, но, тем не менее, столько событий. Особенно у наших соседей, которые находятся между нами, — огромная, прекрасная страна Украина. Думаю, у вас своя точка зрения по ситуации, — отметил Александр Лукашенко. — Меня последнее время упрекают… Вы, наверное, заметили, что я слишком часто говорю об Украине, но как иначе: наша страна, близкая».

Президент коснулся и белорусско-российских отношений: «У нас складываются такие своеобразные, с точки зрения журналистов и многих других, отношения с Россией. Я хочу вас проинформировать о ситуации, да и у вас, наверное, много чего. Я так понимаю, вы завтра в России будете, с руководством будете видеться. Привет, кстати, передавайте нашим добрым друзьям».

В свою очередь Игорь Додон отметил, что между Беларусью и Молдовой сложились дружеские отношения, в том числе и на уровне глав государств. По его словам, в Молдове любят Беларусь и уважают ее президента. «То, что вы делаете в Беларуси во многих секторах, не только в экономике, для нас может быть примером. Конечно, нерешенных вопросов в наших двусторонних отношениях нет. Нужно доработать все, что касается торговли, — отметил он. — Беларусь лидирует по некоторым товарным позициям нашего экспорта, поэтому очень рад, что сегодня мы об этом поговорим».

Президент Молдовы также выразил заинтересованность обсудить международную повестку, в том числе выборы в Украине. «Мы надеемся, что в Украине все будет хорошо, стабильно. Это в наших интересах. Потому что мы через Украину поставляем довольно большую часть наших товаров в Россию и другие страны СНГ. Для нас очень важно, что будет там происходить. Более того, украинская диаспора в Молдове — самая большая», — обратил он внимание.

Игорь Додон поблагодарил белорусскую сторону за поддержку Молдовы на площадке Евразийского экономического союза — в прошлом году страна получила статус наблюдателя при ЕАЭС. «В мае будет встреча на высшем уровне в Казахстане. Мы там встретимся уже в более широком формате», — резюмировал он.

Как сообщает пресс-служба президента Молдовы, накануне Игорь Додон провел встречу с послом Республики Беларусь в Республике Молдова Сергеем Чичуком.