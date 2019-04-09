Минлесхоз «готов вернуть» снесенные в Куропатах кресты. При одном условии

Источник материала: Tut.by

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси заявили, что Боровлянский спецлесхоз готов вернуть демонтированные в Куропатах кресты, если будут предоставлены документы, свидетельствующие о праве собственности на них. Об этом «Радыё Свабода» сообщила пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«В разговоре с депутатом Палаты представителей Анной Канопацкой первый заместитель министра Валентин Шатравко четко обозначил, что Боровлянский спецлесхоз готов вернуть кресты собственникам. Соответственно, нужно обратиться в спецлесхоз, представить документы, что это их собственность, и кресты будут возвращены», — сказала Анастасия Докучаева.

Где сейчас хранятся кресты, пресс-секретарь Минлесхоза сказать не смогла, так как «не обладает такой информацией».

Директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович подтвердил, что его ведомство готово вернуть кресты.

«Да, как вам сказали в Минлесхозе, так и будет», — подтвердил Миронович.

При этом он также не сообщи, где сейчас находятся кресты, вывезенные из Куропат.

Между тем Дмитрий Дашкевич говорит, что документы, подтверждающие собственность, он приложил к заявлению в прокуратуру .

— К заявлению приложены копии чеков на дерево, металл, краску — на все, из чего делались кресты. Полагаю, одно государственное учреждение должно проинформировать об этом другое, чтобы вернули кресты. Если будет нужно, то и напрямую отнесу документы в Боровлянский спецлесхоз. Заберем эти кресты и сохраним до лучших времен, — рассказал Дашкевич.

В среду, напомним, несколько активистов отнесли в Администрацию президента открытое обращение, в котором просят Александра Лукашенко вернуть 70 снесенных в урочище Куропаты крестов.