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Минлесхоз «готов вернуть» снесенные в Куропатах кресты. При одном условии
10.04.2019 21:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Министерстве лесного хозяйства Беларуси заявили, что Боровлянский спецлесхоз готов вернуть демонтированные в Куропатах кресты, если будут предоставлены документы, свидетельствующие о праве собственности на них. Об этом
«В разговоре с депутатом Палаты представителей Анной Канопацкой первый заместитель министра Валентин Шатравко четко обозначил, что Боровлянский спецлесхоз готов вернуть кресты собственникам. Соответственно, нужно обратиться в спецлесхоз, представить документы, что это их собственность, и кресты будут возвращены», — сказала Анастасия Докучаева.
Где сейчас хранятся кресты, пресс-секретарь Минлесхоза сказать не смогла, так как «не обладает такой информацией».
Директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович подтвердил, что его ведомство готово вернуть кресты.
«Да, как вам сказали в Минлесхозе, так и будет», — подтвердил Миронович.
При этом он также не сообщи, где сейчас находятся кресты, вывезенные из Куропат.
Между тем Дмитрий Дашкевич говорит, что документы, подтверждающие собственность, он приложил
— К заявлению приложены копии чеков на дерево, металл, краску — на все, из чего делались кресты. Полагаю, одно государственное учреждение должно проинформировать об этом другое, чтобы вернули кресты. Если будет нужно, то и напрямую отнесу документы в Боровлянский спецлесхоз. Заберем эти кресты и сохраним до лучших времен, — рассказал Дашкевич.
В среду, напомним, несколько активистов
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Директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович подтвердил, что его ведомство готово вернуть кресты.
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