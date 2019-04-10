ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва отказала в политическом убежище сыну бизнесмена, осужденного в Беларуси

11.04.2019 08:21 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Литовский портал DELFI на минувшей неделе опубликовал историю 30-летнего белоруса, который проживает в Литве вместе с женой и дочерью, а его отец и брат находятся в тюрьме в Беларуси. Молодой человек рассказал о том, почему так сложились обстоятельства, как пытался получить политическое убежище в Литве и какие сложности испытывает его семья на родине. Это история оказалось очень похожей на ту, о которой ранее писали белорусские СМИ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По утверждению мужчины, история началась в 2015 году, когда его отца, владельца компании, и брата задержали сотрудники КГБ по обвинениям в неуплате налогов на сумму 3 миллиона долларов. Отец из-за ухудшения состояния здоровья согласился возместить ущерб частично (750 тысяч долларов), и его освободили из-под стражи в марте 2016 года. Брат оставался под стражей до ноября 2017 года. «Хотя было обещано, что оба они будут освобождены после вышеупомянутой суммы», — сказал сын владельца компании. Позже обоих приговорили к лишению свободы.

Молодой человек с семьей уехал из Беларуси в Литву, опасаясь задержаний — об этом его отцу говорили следователи, требуя заплатить оставшуюся сумму ущерба.

В 2017 году белорус подал прошение о получении политического убежища в Литве, но получил отказ. Литовские миграционные власти заявили, что в деле его отца и брата нет политических мотивов, а ему самому не угрожает уголовное преследование.

В отцовской компании этот человек работал советником директора. Вместе со своей женой они являются акционерами компании, работающей в Литве.

В Беларуси дело расследовал КГБ. Ведомство обратилось в Литву с просьбой предоставить интересующую его информацию. Прокуратура Литвы удовлетворила запрос и предоставила, в том числе, банковскую информацию. Прокуратура Литвы объясняет, что делится информацией с зарубежными органами в соответствии с международными договорами.

«Мой дядя (…) — диссидент в Беларуси, и с 1998 года ему предоставили убежище в Польше, потому что правительство Лукашенко преследовало его, поэтому ему пришлось бежать из страны. Мы часто говорили о политической ситуации в Беларуси, управлении Лукашенко и ее последствиях для народа Беларуси. Проблема не в том, что в стране доминирует старая номенклатура, а в том, что у власти есть молодые люди, которые очень хорошо усвоили старые методы управления», — считает 30-летний белорус.

В беседе с DELFI он не стал раскрывать свои имя и фамилию, потому что его отец и брат все еще находятся в колонии. Брат должен выйти на свободу в декабре 2019 года. «Мы, как это возможно по закону, пишем жалобы, что состояние здоровья папы очень плохое. И это не очень нравится руководству колонии. Я не боюсь за себя, я просто волнуюсь за своих близких», — пояснил молодой человек.

«Меня судят за то, что помогал нашим предприятиям выпускать продукцию»

В 2018 году о похожей истории писал «Белорусский партизан».

В декабре 2017 года в суде Фрунзенского района был оглашен приговор гендиректору и основателю компании «ФЭК» Николаю Фомину и его старшему сыну Олегу. Отец получил 5 лет колонии, сын — 4 года. Свою вину Фомины не признали.

А все началось в декабре 2015 года, когда силовики задержали Фоминых и еще некоторых сотрудников компании «ФЭК». Бизнесменов обвиняли в неуплате налогов в общей сложности на 3 млн долларов. «ФЭК» работал на рынке с 1993 года и являлся крупнейшим поставщиком электронных компонентов в Беларусь.

После задержания Николай Фомин провел в СИЗО КГБ несколько месяцев. Силовики предложили пойти на сделку: признаешь вину — компенсируешь ущерб — пишешь прошение о помиловании и дело до суда не доходит. Цена для Фомина составила 3 миллиона долларов.

— У меня таких денег не было, — рассказывал Николай Александрович «Белорусскому партизану» за пару недель до начала суда. — Я примерно подсчитал, сколько могу заплатить — выходило чуть меньше миллиона. Но эти деньги не лежали в тумбочке — их нужно было вывести из активов компании. А для этого необходимо было выйти из стен СИЗО. Мне изменили меру пресечения, а сына оставили фактически в заложниках. Пообещали, что как только деньги поступят на счет, ему изменят меру пресечения. Но он остался в СИЗО даже после того, как деньги были перечислены на депозит КГБ…

Выступая в суде с последним словом, Николай Фомин, который перенес несколько сложных операций, подробно рассказал о своем бизнесе.

— Я создал свою фирму в 1993 году, — говорил бизнесмен. — Тогда стоял перед выбором: жить на пенсию или создать свое дело. После перевода из Вооруженных сил России на должность начальника метрологической службы фанипольской бригады ПВО, я был уволен по сокращению штатов. У меня не было квартиры, но мне полагалась военная пенсия. По образованию я радиоинженер, поэтому решил создать фирму, которая поставляла бы электронные компоненты для нужд промышленности и ВПК Беларуси.

Санкции Запада в отношении Беларуси и экономические сложности внутри страны вынудили бизнесмена искать новые механизмы работы.

— Ко мне обращались предприятия ВПК с просьбой помочь привезти комплектующие для производства военной техники, так как из-за введенных в отношении Беларуси санкций они не могут их приобрести за границей (или из-за эмбарго, или потому, что они сами попали в список предприятий, на которые наложены ограничения). В эти списки попали Пеленг, МАЗ, Агат и другие… Кроме того, в 2008--2014 годах были ограничения по покупке валюты, множественности курсов, запреты по предварительной оплате за рубеж, за поставляемую продукцию. Я не мог сказать, что не могу поставить необходимые компоненты, и начал думать, как решить эту проблему. Однако сегодня меня судят за то, что я все делал для того, чтобы помочь нашим предприятиям выпускать продукцию.

Чтобы обойти эти ограничения, Фомин зарегистрировал компании в Великобритании и Литве.

— Я проверил легальность такой схемы работы во многих белорусских инстанциях — консультировался в министерствах по налогам и сборам и промышленности, Таможенном комитете и других государственных органах. Все ответили, что это легальные схемы работы! И только КГБ заявляет, что я не платил налогов… Не понимая даже и близко ни специфики работы, ни норм законодательства!..

Николай Фомин наряду с другими белорусские бизнесменами угодил под действие указа № 488, который был направлен на борьбу с лжепредпринимательством, но на самом деле вызвал множество вопросов, из которых документ планировалось отметить.

Бизнесмен утверждал, что «ФЭК» ежегодно платила налоги в казну Беларуси до 1−1,5 млн долларов.

— В связи с уголовным делом и приходом на рынок Беларуси других продавцов цены для предприятий автопрома и военпрома выросли от 20 до 30 процентов, — пытался убедить следствие и суд Николай Фомин. — Участие иностранного юридического лица при поставках вышеуказанной продукции в Беларусь является не только вынужденным, но и необходимым с точки зрения экономической безопасности. Я описал весь путь развития моего бизнеса, от момента его создания. Указал на все объективные причины, способствовавшие принятию тех либо иных решений, в том числе по созданию предприятий в других странах. Целей сокрытия налогов я не преследовал, напротив, делал так, чтобы не нарушать законодательство: легально регистрировал фирмы, нанимал руководителей для осуществления финансово-хозяйственной деятельностью. Никакого умысла, а тем более никакого занижения налогооблагаемой базы не было. Наши цены в Беларуси были самыми низкими, а производители продукции известные мировые компании.

В Генпрокуратуре Беларуси подтвердили TUT.BY, что Фомин-младший к выдаче из Литвы не запрашивался. Получить комментарий в КГБ Беларуси не удалось.

Фомины находятся в родстве с известным в прошлом бизнесменом Александром Пупейко, который уже много лет живет не в Беларуси. Впрочем, бизнес Фомина и Пупейко никогда не пересекался, к холдингу «Пуше» владелец «ФЭК» не имел никакого отношения.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По утверждению мужчины, история началась в 2015 году, когда его отца, владельца компании, и брата задержали сотрудники КГБ по обвинениям в неуплате налогов на сумму 3...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Порошенко потребовал от СБУ доклад о переговорах Медведчука в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика