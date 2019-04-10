Приняты условия соревнования "Лидерам на севе и уборочной"

Источник материала: Ивьевский край

Принято решение "Об организации районного соревнования на период проведения весенних полевых работ, заготовки кормов и уборки сельскохозяйственных культур урожая 2019 года".

Для подведения итогов районного соревнования создана комиссия.

Определение победителей соревнования производится по показателям: за посев зерновых колосовых и зернобобовых культур, сахарной свеклы на всей площади кондиционными семенами высоких репродукций районированных и перспективных сортов, состояние посевов; посев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур провести в установленные агротехнические сроки (14 рабочих дней); за наибольший процент (но не менее 7 процентов) зернобобовых культур в структуре зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы на зерно); за наибольший процент выполнения плана по внесению минеральных удобрений на 1 гектар пашни; за наибольший процент выполнения плана по подсеву многолетних бобовых трав..

Победителем районного соревнования среди сельскохозяйственных организаций на период проведения заготовки кормов признается организация, набравшая наибольшее количество баллов по итогам заготовки кормов, но не менее 70. Сельскохозяйственной организации, набравшей наибольшее количество баллов, присуждается первое место с вручением Диплома райисполкома и денежной премии в сумме 30 базовых величин. Определение победителей соревнования производится: за наивысшие темпы роста объемов заготовки кормов к среднему уровню предшествующих трех лет; за наибольший выход заготовленных кормов в кормовых единицах с балло-гектара сельскохозяйственных угодий; за лучшие показатели заготовки кормов из травянистой растительности в расчете на одну условную голову скота (для общественного поголовья; за наибольший показатель по плотности крупного рогатого скота на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий; за наибольший удельный вес кормов 1 класса качества в общем объеме всех проверенных травяных кормов.

Победителем районного соревнования на уборке зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций района признается организация, набравшая наибольшее количество баллов по итогам уборки зерновых, зернобобовых культур и кукурузы на зерно, но не менее 70. Уборка семян рапса и гречихи засчитывается в общий объем намолота зерновых культур по средней урожайности по зерновым культурам. Сельскохозяйственной организации, набравшей наибольшее количество баллов, присуждается первое место с вручением Диплома райисполкома и денежной премии в сумме 30 базовых величин. Определение победителей соревнования производится по показателям: за максимальный темп роста валового сбора зерна в сравнении с валовым сбором предыдущих трех лет (в весе после доработки); за максимальный объем производства зерна с балло-гектара посевной площади (в весе после доработки); за наибольший процент выполнения плана государственных закупок по реализации зерна; за наибольший процент выполнения плана засыпки семян под полную потребность для сева озимых и яровых культур; за наибольший процент уборки соломы от всей обмолоченной площади.

Победителем районного соревнования по производству сахарной свеклы среди сельскохозяйственных организаций района признается организация, набравшая наибольшее количество баллов по итогам уборки сахарной свеклы, но не менее 70. Сельскохозяйственной организации, набравшей наибольшее количество баллов, присуждается первое место с вручением Диплома райисполкома и денежной премии в сумме 20 базовых величин. Определение победителей соревнования производится по показателям:

за максимальный темп роста валового сбора сахарной свеклы (в зачетном весе) в сравнении с валовым сбором предыдущих трех лет; за максимальный объем производства сахарной свеклы с балло-гектара посевной площади; за наибольшую урожайность сахарной свеклы, но не менее 450 центнеров с гектара.

Победителями районного соревнования по итогам проведения весенних полевых работ среди трактористов-машинистов признаются лучшие на севе зерновых культур, сахарной свеклы и кукурузы, которые обеспечили на 1 июня максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ; трактористы-машинисты на погрузке органических и минеральных удобрений, которые обеспечили на 1 июня максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ; трактористы-машинисты на внесении минеральных удобрений, которые обеспечили на 1 июня максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ; трактористы-машинисты на внесении средств защиты растений, которые обеспечили на 1 июня максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ; трактористы-машинисты в возрасте до 31 года, которые обеспечили на 1 июня максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ.

Победителями районного соревнования на период проведения заготовки кормов среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, водителей транспортных средств будут трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, занятые на уборке кормов, которые обеспечили на 1 ноября максимальную выработку (заготовку травяных кормов в пересчете в зеленую массу), в расчете на условный кормоуборочный комбайн, с учетом срока его эксплуатации, при соблюдении технологии выполнения работ; трактористы-машинисты на косьбе трав, которые обеспечили на 1 ноября максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ; водители транспортных средств, которые обеспечили на 1 ноября максимальный объем перевозки травяных кормов (в пересчете в зеленую массу), в расчете на 1 кубический метр емкости кузова транспортного средства.

Победителями районного соревнования на уборке рапса, зерновых и зернобобовых культур, кукурузы на зерно будут определены трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, которые обеспечили максимальный условный намолот зерна на комбайн, при условии соблюдения технологии выполняемых работ; водители автомобилей, которые обеспечили максимальный объем перевозки зерна от комбайнов в расчете на условный автомобиль.

Победителем районного соревнования на уборке рапса, зерновых и зернобобовых культур, кукурузы на зерно будет определено звено (бригада) операторов зерносушильной установки за достижение максимального показателя по условному количеству обработанных зерносушильной установкой маслосемян рапса и семян крестоцветных культур, зерна колосовых и зернобобовых культур, кормовых зерновых и зернобобовых культур, гречихи, семян многолетних трав (далее - зерно, маслосемена и семена) в тоннах на одну условную зерносушильную установку с учетом срока ее эксплуатации при высоком качестве работ.

Победителями районного соревнования по итогам проведения уборки картофеля будут названы трактористы-машинисты на уборке картофеля, которые обеспечили максимальную выработку в условных эталонных гектарах при условии соблюдения технологии выполнения работ.

Победителями районного соревнования по итогам проведения уборки сахарной свеклы назовут механизаторов, обеспечивших максимальную выработку (тонн убранной сахарной свеклы) при условии соблюдения технологии выполнения работ.

Итоги районного соревнования будут подведены по окончании уборки сельскохозяйственных культур.