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Приняты условия соревнования "За лучшие достижения в животноводстве"

11.04.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Ивьевским районным исполнительным комитетом принято решение "Об организации районного соревнования за достижение высоких показателей в производстве животноводческой продукции на 2019 год".
Для подведения итогов районного соревнования создана комиссия из специалистов агропромышленного комплекса.
Будут определены лучшие операторы машинного доения молочнотоварных ферм, которые получили максимальный удой молока от коровы при условии темпа роста к уровню 2018 года; операторы по откорму молодняка крупного рогатого скота до 6-месячного возраста, которые получили максимальный среднесуточный привес по закрепленному поголовью при условии темпа роста к уровню 2018 года; операторы по откорму крупного рогатого скота старше 6-месячного возраста, которые получили максимальный среднесуточный привес по закрепленному поголовью при условии темпа роста к уровню 2018 года; операторы по откорму свиней, которые получили максимальный среднесуточный привес по закрепленному поголовью при условии темпа роста к уровню 2018 года. Также будут названы лучшие звенья операторов машинного доения молочнотоварных комплексов, которые получили максимальный удой молока от коровы при условии темпа роста к уровню 2018 года.
Для подведения итогов районного соревнования используются данные бухгалтерской отчетности на 1 октября.

 
 
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Ивьевским районным исполнительным комитетом принято решение "Об организации районного соревнования за достижение высоких показателей в производстве...
 
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