От доброго семени и всход добрый

Источник материала: Ивьевский край

Репортаж из КСУП "Агро-Липнишки"

На 9 апреля в районе посеяно 6039 га яровых культур, что составляет 33% к запланированному, в том числе ранних зерновых культур (без кукурузы, гречихи и проса) - 5619 из 8770 га (64%), из них - 1530 га овса (87%) и 2304 га ячменя (62%, в том числе 465 га пивоваренного). Больше всего - 2707 га посеяно в филиале "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро" (40%), 686 га - в КСУП "Трабы" (38%), 455 га - в КСУП "Агро-Липнишки", 865 га - в КСУП "Баума" (по 28%), 931 га - в КСУП "Субботники" (27%), 395 га - в КСУП "Юратишки" (24%).



Во всех хозяйствах района засеяно 100% площадей овса, за исключением КСУП "Субботники", где еще предстоит засеять 8% от планируемых под данную культуру площадей. Полностью засеяли ячмень в филиале "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро", КСУПах "Субботники" и "Трабы".

В районе посеяно 280 из запланированных 755 га зернобобовых (37%), из них - 40 га гороха, 210 га вики, 30 га смеси. Засеяно 420 га однолетних трав.

Вспахано почвы в хозяйствах района 3037 га, в том числе за последний день179 га.

В районе подготовлено почвы под сев яровых культур 9942 га, что составляет 55% от потребности. За последний день работы по подготовке почвы к севу велись на 495 гектарах.

Подкормлено 8148 га озимых зерновых (100%), 2010 га озимого рапса (100%), 15 га 7013 га многолетних трав (85%), проведены работы по улучшению луговых угодий на 2175 из 14954 га (15%)

Подсеяны многолетние травы на 1698 из 2800 га (61%), все - бобово-злаковые смеси, из них люцерны - 44 га.

Заложено семенников многолетних трав 310 га.





Калийные удобрения под яровой сев внесены на 8913 га в количестве 1034,0 тонны.

Заготовлено органики под яровой сев 2019 г. 337,8 из 352 тыс. тонн требуемых (96%).

Внесено органики под яровой сев 141,6 тыс. тонны на 2072 га, это 42% к заготовленному.

Наличие минеральных удобрений под яровой сев 2019 года в тоннах действующего вещества составляет 5296 из 7848 тонн, или 67%, из них азотных - 75% фосфорных - 24% , калийных - 76% .

В КСУП "Агро-Липнишки" яровые культуры посеют на 1600 гектарах, засеяно 28% (455 га), ранних культур - 47%. Вспахано почвы под будущий урожай 75 га, 680 га почвы подготовлено к севу (43%). Сев пшеницы в хозяйстве ведет механизатор Владимир Анатольевич Мессер, подсев многолетних трав - механизатор Иосиф Станиславович Бабнис.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.