Лукашенко обрушился с критикой на РФ: «Добро, которое мы делаем, оборачивается нам злом»

Александр Лукашенко провел 11 апреля совещание с экономическим блоком правительства и сравнил с санкциями многочисленные ограничения, которые вводит Россия в последнее время в отношении белорусской продукции. «Нам выкручивают руки», - заявил президент.

Лукашенко отметил, что почти ежедневно он получает информацию о тех или иных претензиях со стороны России в отношении белорусской продукции. Белорусский президент отметил, что РФ «все больше и больше вводит санкций против Беларуси. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников».

Президент также подчеркнул, что Россия, закрывающая поставки на свой рынок для тех или иных предприятий Беларуси, лишает их рынка сбыта. Он приказал подключиться к решению вопроса не только новому вице-премьеру Владимиру Дворнику, который курирует АПК и продовольствие, но и премьер-министру и его замам, сообщает пресс-служба президента.

«Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку - мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе» - приказал Александр Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко припомнил России ситуацию, когда требовался срочный ремонт нефтепроводу и нефтепродуктопроводу, идущим через Беларусь. Однако белорусская сторона, по словам президента, не стала закрывать их, чтобы не наносить ущерб РФ, а провела работы в аварийном порядке.

По словам Лукашенко, этот вопрос стоит и сейчас в повестке дня, поэтому, обращаясь к вице-премьеру Игорю Ляшенко, он приказал больше не проявлять лояльность.

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что только на этой неделе Россельхознадзор ввел ряд органичений и запретов, касающихся белорусской продукции. Так, 9 апреля Россельхознадзор раскритиковал качество белорусской продукции ряда производителей и высказал обеспокоенность «принявшими системный характер случаями поступления» в РФ из Беларуси некачественной продукции ( в ней обнаружены бактерии и антибиотики). 10 апреля был введен запрет на поставки из Беалруси яблок и груш. В феврале сообщила о введении усиленного контроля за девятью белорусскими предприятими.

Фото: пресс-служба президента.