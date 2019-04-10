А принимали единогласно. Депутаты передумали и согласились с президентом по инвестициям и приватизации

Источник материала: Tut.by

Президент вернул в парламент проект изменений в законы об инвестициях и приватизации, за которые еще в прошлом году голосовали единогласно. И депутаты с его возражениями согласились.



Депутат Анна Канопацкая. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Законы были приняты в двух чтениях в прошлом году, рассказал депутат Владислав Щепов. Однако 5 февраля на совещании Александр Лукашенко высказал возражения, которые касались «порядка компенсации национализируемого и реквизируемого имущества», «более четкого определения в законе о приватизации государственного имущества и преобразования государственных унитарных предприятий в акционерные общества, начальной цены продажи объектов приватизации», а также «нецелесообразности сокращения сроков исковой давности по приватизационным сделкам».

20 февраля законы вернули обратно в парламент не подписанными.

— Депутаты рассмотрели поступившие возражения и посчитали возможным согласиться с высказанными главой государства подходами, — сказал Владислав Щепов.

По его словам, комиссия по экономической политике решила доработать документы.

Лишь один депутат выступила против.

— Это два очень важных для экономики страны проекта, работа над ними была долгой и нелегкой. На прошлой сессии были е-ди-но-глас-но приняты Палатой представителей, они были одобрены Советом Республики, но президент их не подписал. Мы проигнорировали ожидания инвесторов, рекомендации экспертов. Да, сегодня президент имеет право так поступить, но насколько это целесообразно (…). Данные проекты законы ждали инвесторы, ждало бизнес сообщество, они назывались прорывными для нашей страны, — сказала Анна Канопацкая. — Как окончательно подготовленные, данные законопроекты направлялись президенту и были оставлены им без замечаний, а сейчас возражения президента перечеркивают концептуальный смысл и значимость этих проектов. Вспомните, мы единогласно проголосовали за принятие этих законопроектов!

Все остальные выступавшие депутаты позицию Канопацкой раскритиковали.

— Да, мы, возможно, где-то опередили время, поставили во главу угла интересы инвесторов, — сказал один из депутатов. — Президент имел право высказать возражения по законопроекту. Его возражения — это ориентир для нас. (…) Мы готовы дорабатывать и работать над данным законопроектом.

В итоге большинство народных избранников поддержало президентские возражения.

Накануне, напомним, депутат Анна Канопацкая на своей странице в Facebook раскритиковала нежелание Национального собрания возражать позиции президента, касающейся законов об инвестициях и приватизации . Анна Канопацкая рассказала, что эти два проекта были подготовлены депутатами комиссии и работа, начатая еще прошлым созывом , была долгой и тяжелой.

«Работа сотен людей идет прахом, мнение семи миллионов избирателей в лице депутатов, пусть и назначенных, игнорируется. Игнорируются ожидания инвесторов и рекомендации экспертов, в том числе международных. Даже сенаторов, половину из которых назначает президент, глава государства не слушает. Да, президент может так поступить, это сегодня предусмотрено в Конституции. Но верно ли это? Решение одного чиновника может перечеркнуть важную работу огромного количества людей. Проекты законов о приватизации и инвестициях, которые так ждало бизнес-сообщество, которые назывались прорывными для экономики Беларуси, остановлены возражениями президента», — написала Канопацкая.

При этом депутат в марте «с удивлением обнаружила» отсутствие документа с самими возражениями президента. 10 апреля в фейсбуке Анна Канопацкая снова подняла этот вопрос: «Самих возражений президента так до сих пор большинство из депутатов в глаза не видели, к материалам для ознакомления депутатов они не приложены. Более того, насколько я поняла, никто из депутатов не истребовал возражения президента ни в комиссии, ни в секретариате (…). Интересно, как пройдет голосование…»